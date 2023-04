Empresária Paula Cestari morre após luta contra câncer

A empresária Paula Cestari morreu depois de anos de luta contra o câncer.

Internada em Campinas, na semana passada ela escreveu que não havia mais chances de sobrevivência. Ela lutou por quase dois anos contra a doença, chegou a ter vitórias, mas a doença voltou mais forte. Ficaram os tratamentos paliativos.

“Quem me vê pomposa assim nem imagina que havia acabado de saber que o câncer voltou e se alastra pelo meu abdômen. O tratamento agora é apenas paliativo. Agradeço aos amigos as orações tão carinhosas dedicadas a mim e peço desculpas por não conseguir responder mensagens neste momento.”

Paula Cestari passou por poucas e boas em novembro de 2021, e, ao contrário da maioria das pessoas, ela determinou que era o momento de vencer. Jovem, bonita, divorciada, mãe do Ian, de 4 anos, cheia de planos, apesar de uma depressão que a acompanhava há algum tempo, ao invés de se enfiar no casulo e chorar, Paula criou um propósito e a força que demonstrou surpreendeu sua própria psicóloga.

Nascida em Campinas, Paula foi criada em Sumaré e preferiu fixar residência em Americana. Quando saiu do ensino médio, iniciou a faculdade de publicidade e marketing pela PUC-Campinas e foi até o terceiro ano, momento que deixou o curso para fazer intercâmbio de um ano nos Estados Unidos.

Quando voltou ao Brasil, em 2012, passou a trabalhar como professora de inglês, se casou, e em 2017, mesmo ano que nasceu o filho, também surgia um projeto que seria a mola propulsora de seus sonhos: Cestaris Brechó, que posteriormente se transformaria na marca Cestaris Store.

Quando se separou, Paula foi morar em uma casa de fundo de quintal com o filho e dois cachorros.

VOLTA DA DOENÇA- No final de março, o câncer voltou e uma amiga relatou que Paula estava sentindo dores absurdas.O oncologista não indicava mais a quimioterapia, pois ela estava muito fragilizada. Ele também não recomendou que ela ficasse no hospital tomando remédios para as dores. Enfim, como o tratamento é paliativo, Paula está com alta para ficar em sua casa em Americana, mas com as dores acaba frequentemente retornando ao hospital que fica em Campinas.

O NM externa os pêsames aos amigos e familiares.

