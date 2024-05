Empresário chega à 7ª carreta e deixa Americana rumo ao Rio Grande do Sul

Após idealizar uma das primeiras ações de arrecadação de doações para da famílias afetadas pela chuva no Rio Grande do Sul, o empresário Dado Salau, da Dado Tintas, publicou em suas redes sociais no final da noite de ontem (08) duas boas notícias.

Primeiro que ele havia conseguido a carreta de número 6 com a ajuda do empresário Pura, da Pura Incorporadora. Na sequência, Dado fez nova contabilização e anunciou a 7ª carreta.

Às 05h30 da manhã de hoje ele e mais seis caminhoneiros deixaram o posto de coleta localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima em direção ao Rio Grande do Sul, onde toneladas de água, roupas, ração, mantimentos, itens de limpeza, higiene, entre muitas outras coisas, serão doadas.

