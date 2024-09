As empresas de Americana Spivit Global Technologies e UNC Software realizaram, nesta quinta-feira (26) o Tech Summit 2024. O encontro aconteceu no Hotel Florença, em Americana, e contou com a presença de cerca de 100 pessoas convidadas, entre empresários e interessados no tema.

A primeira edição do evento trouxe cinco palestras que abordaram temas para alavancar negócios e criar oportunidades. O evento foi aberto pelo publicitário e professor Wendell Seara, sócio proprietário da Paraply Marketing Digital. Em seguida, Renato Ribeiro, especialista em produtos da empresa Dell, falou das novidades do mercado e da marca. Junior Requena e José Souza, da The Wall Investimentos, falaram sobre o mercado financeiro e apresentaram opções vantajosas de investimentos para os empresários. Jean Andreatta, CEO e fundador da UNC, explanou sobre novas exigências governamentais previstas para meios de pagamento. O encontro foi encerrado com a palestra de Henrique Durant, alfaiate e empresário, que falou sobre como criar uma imagem de valor.

“A intenção do evento é trazer tecnologia para o empresário, para que ele consiga aplicar rapidamente na empresa dele. A ideia aqui é trazer palestrantes que trazem temas que o empresário vai conseguir aplicar no dia-a-dia e já trazer um aumento nos resultados da empresa”, disse Andreatta.

Marcelo Basanella, diretor comercial da SPIVIT falou sobre a conscientização dos empresários em relação à tecnologia. “Aumentar a eficiência, a segurança, reduzir riscos, compartilhamento e colaboração de informação, uma série de benefícios que a tecnologia traz para o empresário moderno e a ideia é disseminar isso”, disse.

Em uma das palestras de hoje, o palestrante disse que o Brasil é o segundo país com maior ataques cibernéticos da América Latina. O Brasil é um dos países que está na rota de ataques cibernéticos a nível mundial por algumas razões, por exemplo, falta de investimento e orientação profissional, cultura de pagar resgate desses ataques. Nós trabalhamos na prevenção, para que isso não aconteça”, completou Basanella.

Segundo os organizadores, o objetivo é dar continuidade ao Tech Summit com a realização de outras edições. Os empresários estudam, inclusive, abrir o evento para o público devido à relevância e importância dos temas abordados nos dias atuais.