A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, terá nesta terça-feira (9) o Presépio Vivo encenado pela Casa do Conto e as apresentações da Fanfarra Heitor Penteado e da Orquestra Filarmônica do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). As atrações culturais são gratuitas e ocorrem na Praça Comendador Müller, no Centro, que está decorada com enfeites e luzes para celebrar a época mais mágica do ano.
As atividades começam às 18h, com trilha sonora natalina e o Presépio Vivo, com performance teatral durante o evento. A partir das 18h30, a Fanfarra da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado faz um desfile pelo Calçadão, e às 20h, é a vez de conferir a Orquestra Filarmônica do SENAI.
A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).
Confira a programação dos próximos dias:
09/12 (terça-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
18h30 – Fanfarra Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro
20h – Orquestra Filarmônica do SENAI
10/12 (quarta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Class Rock – “Lendas do Rock” (Concerto à luz de velas)
11/12 (quinta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Americana Jazz Big Band
12/12 (sexta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha
20h30 – Coral Musipaz
13/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Pedro Paulo Piano in Concert: Quem quer ouvir Piano?
16/12 (terça-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana
17/12 (quarta-feira)
18h – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Cia Dondé
20h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial: “Grupo Choro de Resistência”
18/12 (quinta-feira)
18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025
19h – Orquestra e Coral UMADAME
20h30 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados
19/12 (sexta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
19h – Coral Ítalo-Brasileiro
20h – Piano In Concert com Mateus Pavan
21h – Hilda Maria: Choro Cantante
20/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Coral Glorificantus