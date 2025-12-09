A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, terá nesta terça-feira (9) o Presépio Vivo encenado pela Casa do Conto e as apresentações da Fanfarra Heitor Penteado e da Orquestra Filarmônica do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). As atrações culturais são gratuitas e ocorrem na Praça Comendador Müller, no Centro, que está decorada com enfeites e luzes para celebrar a época mais mágica do ano.

As atividades começam às 18h, com trilha sonora natalina e o Presépio Vivo, com performance teatral durante o evento. A partir das 18h30, a Fanfarra da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado faz um desfile pelo Calçadão, e às 20h, é a vez de conferir a Orquestra Filarmônica do SENAI.

A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

Confira a programação dos próximos dias:

09/12 (terça-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

18h30 – Fanfarra Heitor Penteado, com desfile pelo Calçadão do Centro

20h – Orquestra Filarmônica do SENAI

10/12 (quarta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Class Rock – “Lendas do Rock” (Concerto à luz de velas)

11/12 (quinta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Americana Jazz Big Band

12/12 (sexta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha

20h30 – Coral Musipaz

13/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Pedro Paulo Piano in Concert: Quem quer ouvir Piano?

16/12 (terça-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana

17/12 (quarta-feira)

18h – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Cia Dondé

20h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial: “Grupo Choro de Resistência”

18/12 (quinta-feira)

18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025

19h – Orquestra e Coral UMADAME

20h30 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados

19/12 (sexta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Coral Ítalo-Brasileiro

20h – Piano In Concert com Mateus Pavan

21h – Hilda Maria: Choro Cantante

20/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Coral Glorificantus