O Encontro de Fãs Pokémon está de volta ao Shopping ParkCity Sumaré. No próximo sábado, dia 7, o empreendimento recebe mais uma edição do evento que já ganhou o coração dos apaixonados pelo desenho japonês.

Com diversas atividades como troca de cartas e sorteio de cartas raras, o evento é gratuito e será realizado das 15h às 18h, no lounge próximo à Zanini Kids. A iniciativa promete envolver o público com muita diversão e nostalgia.

A Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, Gisele Alvares, conta que a troca de cartas e de figurinhas mobiliza colecionadores de diferentes idades. “O encontro é uma oportunidade para o público interagir com outros fãs e até encontrar cards raros.”, comenta.

A ação, realizada em parceria com a loja Zanini Kids, oferece um espaço acolhedor para reunir os fãs e incentivar a troca de experiências entre os participantes. “Pokémon é um fenômeno que atravessa gerações. E o novo encontro de fãs é mais uma iniciativa que o Shopping ParkCity Sumaré promove para oferecer às famílias momentos divertidos e inesquecíveis”, destaca Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Serviço:

Encontro de Fãs Pokémon

Quando: 7 de junho, sábado.

Horário: das 15h às 18h.

Onde: lounge próximo à Zanini Kids.

Evento gratuito