Apresentação gratuita do teatro infantil será realizada nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 16h

O feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra está chegando e o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial para divertir toda a família. Nesta quinta-feira, 20 de novembro, o espetáculo infantil “Encontro de Princesas” é a atração do projeto Palco ParkCity. A apresentação é gratuita e será realizada a partir das 16h, na Alameda ParkCity.

O espetáculo, um pocket show repleto de magia, música e diversão, vai reunir algumas das personagens mais queridas do universo infantil: Elsa, Anna, Tiana, Rapunzel e Moana. Elas embarcam em uma aventura mágica que promete encantar crianças e adultos.

“Com interpretações marcantes e performances musicais surpreendentes, o espetáculo destaca mensagens de coragem, amizade e autodescoberta, valorizando a essência e os sonhos de cada pessoa”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré

“Com o projeto Palco ParkCity, o Shopping reforça o seu compromisso em oferecer experiências culturais e momentos de lazer gratuitos para toda a família, aproximando ainda mais o público do universo artístico em um ambiente acolhedor e cheio de encantamento”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Palco ParkCity – Encontro de Princesas

Quando: 20 de novembro, quinta-feira.

Horário: 16h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento gratuito.