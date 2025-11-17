Apresentação gratuita do teatro infantil será realizada nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 16h
O feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra está chegando e o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial para divertir toda a família. Nesta quinta-feira, 20 de novembro, o espetáculo infantil “Encontro de Princesas” é a atração do projeto Palco ParkCity. A apresentação é gratuita e será realizada a partir das 16h, na Alameda ParkCity.
O espetáculo, um pocket show repleto de magia, música e diversão, vai reunir algumas das personagens mais queridas do universo infantil: Elsa, Anna, Tiana, Rapunzel e Moana. Elas embarcam em uma aventura mágica que promete encantar crianças e adultos.
“Com interpretações marcantes e performances musicais surpreendentes, o espetáculo destaca mensagens de coragem, amizade e autodescoberta, valorizando a essência e os sonhos de cada pessoa”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré
“Com o projeto Palco ParkCity, o Shopping reforça o seu compromisso em oferecer experiências culturais e momentos de lazer gratuitos para toda a família, aproximando ainda mais o público do universo artístico em um ambiente acolhedor e cheio de encantamento”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.
Serviço:
Palco ParkCity – Encontro de Princesas
Quando: 20 de novembro, quinta-feira.
Horário: 16h.
Local: Alameda ParkCity.
Evento gratuito.