A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), está promovendo os encontros da 12ª edição do programa Mãe Americanense em diferentes regiões da cidade. Participam das atividades 41 gestantes.

Os encontros são realizados nas regiões atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A iniciativa conta com parceria do Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Nesta semana, foram promovidas atividades com as gestantes na sede do SCFV da Diaconia São Judas Tadeu, no bairro São Jerônimo. Já no Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), no São Manoel, foi abordado o tema “Gestação e Maternidade: transformações físicas, psicológicas e sociais”.

No SCFV do SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana), as participantes receberam orientações sobre a importância do pré-natal, acompanhamento médico, exames, vacinas e outros cuidados relacionados à gestação. A atividade foi conduzida pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Mathiensen, da Secretaria de Saúde.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre a importância do programa Mãe Americanense. “Este projeto, implantado em 2023, na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, foi especialmente elaborado para o atendimento das gestantes em situação de vulnerabilidade do município. As atividades promovidas são fundamentais para contribuir com as orientações de saúde e bem-estar, visando o fortalecimento dos vínculos entre as mães e os bebês e a rede de apoio”, explicou.

O programa beneficia gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, em acompanhamento pré-natal, residentes em Americana há pelo menos um ano, com renda per capita de até meio salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único.

Os encontros são realizados quinzenalmente, ao longo de três meses. Ao final do programa, as participantes recebem kits de enxoval compostos por carrinho de bebê, banheira, bolsa de maternidade, fraldas, roupas e produtos de higiene, entre outros itens, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor aproximado de R$ 1 mil cada.