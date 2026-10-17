Enfermeira Dafiny Georgetti é homenageada pela Câmara por sua dedicação à saúde pública de Sumaré

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A enfermeira Dafiny Silva Georgetti foi homenageada pela Câmara Municipal de Sumaré por sua trajetória profissional marcada pela dedicação à saúde, ao cuidado com as pessoas e ao serviço público. A servidora recebeu moção de congratulação de autoria do vereador Ney do Gás (PV), durante a sessão ordinária desta quarta-feira (14). O documento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Durante a sessão, a maioria dos parlamentares fez questão de usar a palavra para reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pela homenageada na rede pública de saúde do município.

Dafiny tem 44 anos, é mãe de duas filhas e atua na enfermagem há 22 anos. É pós-graduada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Pedagogia Hospitalar e Gestão em Saúde Mental. Ao longo de sua carreira, acumulou experiências em diferentes serviços de saúde de Sumaré. Trabalhou no resgate da AutoBAn e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de ter atuado na linha de frente do enfrentamento à pandemia de Covid-19, no Hospital de Campanha e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Sua trajetória também inclui passagens pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Infantil e Adulto e pela coordenação da Saúde Mental do município. Atualmente, é coordenadora do Ambulatório de Especialidades.

“Sua história profissional representa mais de duas décadas de compromisso com a enfermagem e com a saúde pública, construída por meio de experiências desafiadoras, aprendizado contínuo e dedicação às pessoas. Além da profissional que construiu sua trajetória na saúde, Dafiny é esposa e mãe, papéis que fazem parte de sua história e de sua identidade. Sua caminhada reúne experiência, responsabilidade e o propósito de continuar contribuindo para uma saúde cada vez mais humana, acolhedora e eficiente para nossa população”, destaca Ney do Gás na moção.

Ao ocupar a tribuna da Câmara para agradecer pela homenagem, Dafiny fez questão de dividir o reconhecimento com os profissionais que trabalham ao seu lado no Ambulatório de Especialidades. “Agradeço a toda a minha equipe, porque uma pessoa só não faz o serviço. Quando eu assumi o ambulatório, eu fui abraçada por essas pessoas. Essa moção não é só para mim, é para toda a equipe do Ambulatório de Especialidades”, afirmou.

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