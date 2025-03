Enfermeira da Unimed, 11a vítima da dengue em Americana

Americana registra mais uma perda causada pela dengue. Faleceu neste domingo (23) Eliane Cristina Julião de Souza técnica de enfermagem da Unimed, aos 52 anos. Ela é a 11a vítima da doença na cidade. No ano passado foram registrados 15 óbitos pela doença e este ano a tendência é que o número seja ultrapassado.



O Novo Momento se solidariza com familiares e amigos neste momento de luto.

Nota de esclarecimento da prefeitura – Óbitos por dengue

A Vigilância Epidemiológica de Americana esclarece que um dos três óbitos por dengue informados na quinta-feira (20) não corresponde a um morador do município. Trata-se de um homem de 65 anos, inicialmente registrado como morador do bairro Jardim Esperança, que faleceu em 2 de março. Com essa atualização, Americana registra(va até o final de semana), oficialmente, dez óbitos confirmados causados pela dengue em 2025 até esta sexta-feira (21).

A divergência ocorreu em razão de uma informação fornecida pela família no momento da internação. Somente no momento da lavratura da declaração de óbito foi informado que o paciente, na verdade, residia no município de Caieiras (SP).

Diante disso, a Vigilância Epidemiológica já adotou as providências necessárias para a correção do registro junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) – Regional Campinas e à Secretaria de Estado da Saúde.

