Enfermeiro assume secretaria de Saúde de Santa Bárbara

O enfermeiro Marcus Pensutti é o novo secretário de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste

O prefeito, Rafael Piovezan anunciou o novo secretário de Saúde do Município nesta quarta-feira (14). Ele assume a pasta responsável pelas atividades de assistência e promoção da saúde, prestação de serviços da área médica e hospitalar.

Pensutti vai substituir Lucimeire Rocha, que morreu no último dia 15 de janeiro, aos 48 anos de idade.

Marcus Pensuti é formado em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade do Sagrado Coração (USC), sendo especialista em Saúde Pública pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em Educação Profissional na Área de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP).

Foi professor e coordenador de cursos de graduação na Faculdade Anhanguera e é servidor público concursado no Município desde 2003, atuando como enfermeiro da Urgência e Emergência, Vigilância Epidemiológica, chefe da Urgência e Emergência, do Ambulatório Médico de Doenças Infectocontagiosas, da Vigilância em Saúde, do Departamento de Planejamento e do Departamento de Atenção Especializada

