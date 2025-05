Um homem que enforcou namorada grávida acabou por por a culpa na bebida e na droga em Americana já na madrugada desta terça-feira. Uma denúncia anônima levou as autoridades até o bairro Bertini, onde uma mulher de 28 anos estaria pedindo socorro.

Ao chegar no local, ela inicialmente negou as agressões, mas acabou admitindo que o companheiro, de 32 anos, a agrediu com um cabo de extensão elétrica, atingindo seu pescoço e causando lesões.

A vítima, que revelou estar grávida de 3 meses, afirmou que o agressor estava em surto devido ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

O suspeito se escondeu na residência e se recusou a atender a equipe, alegando que não havia mandado para a entrada. Após desrespeitar todos os comandos, foi necessário o uso de um dispositivo incapacitante não letal de pulso elétrico (Spark) para imobilizá-lo. Mesmo ainda sob o efeito do choque, ele foi algemado e conduzido ao hospital municipal para atendimento médico.

Depois de enforcada, vítima foi pra UPA

A vítima foi levada para a UPA Zanaga, onde recebeu cuidados médicos. O agressor foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado Dr. Edson Antônio do Santos ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica. O homem foi transferido para o sistema prisional de Sumaré e aguardará pela audiência de custódia.

