Entidade de Santa Bárbara ganha R$100 mil no sorteio da Nota Fiscal Paulista

Uma moradora de Bebedouro, na região norte paulista, é mais nova milionária do Estado de São Paulo. A consumidora participou do 174º sorteio da Nota Fiscal Paulista indicando CPF nas compras realizadas em janeiro deste ano. Concorrendo com apenas quatro bilhetes eletrônicos, ela foi a contemplada de maio com R$ 1 milhão. Outros quatro consumidores ganharam o segundo maior prêmio do programa, no valor de R$ 500 mil cada um. Dois deles são da Capital, um de Tremembé e outro de Campinas.

Além de consumidores pessoas físicas (também foram sorteados 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil).

A Nota Fiscal Paulista também premia nos sorteios mensais cinco entidades filantrópicas do Estado que estão cadastradas no programa. Em maio, vão receber os prêmios de R$ 100 mil a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, de São Caetano do Sul; a Associação Vinde a Luz, de Santa Bárbara d’Oeste; a Associação de Equitação e Equoterapia – Clube dos Cavaleiros, de Carapicuíba; a Congregação Israelita Paulista, de São Paulo; e a Associação Beneficente Lar do Progredir Infinito, de São Bernardo do Campo.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 174.

Confira os valores e municípios dos principais ganhadores:

Sorteio – Pessoa Física

Prêmios principais do 174º sorteio Bairro/Município/Estado R$ 1.000.000,00 Jardim Claudia I/ Bebedouro/ SP R$ 500.000,00 Núcleo do Engordador/ São Paulo/ SP R$ 500.000,00 Caminho Novo/ Tremembé/ SP R$ 500.000,00 Vila Nova Cachoeirinha/ São Paulo/ SP R$ 500.000,00 Jardim Bandeirantes/ Campinas/ SP R$ 100.000,00 Santo Antonio/ Porto Alegre/ RS R$ 100.000,00 Aldeia Da Serra/ Santana De Parnaíba/ SP R$ 100.000,00 Jardim Celeste/ São Paulo/ SP R$ 100.000,00 Jardim Robru/ São Paulo/ SP R$ 100.000,00 Pouso Alegre/ Ribeirão Pires/ SP R$ 100.000,00 Vila Brasil/ São Paulo/ SP R$ 100.000,00 Jd. Martini/ São Paulo/ SP R$ 100.000,00 Residencial Mombaca I/ Pindamonhangaba/ SP R$ 100.000,00 Centro/ Sertãozinho/ SP R$ 100.000,00 Vila Mariana/ São Paulo/ SP

Sorteio – Entidades