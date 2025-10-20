O Hospital Psiquiátrico Seara, instituição filantrópica com mais de 60 anos de atuação em Americana, foi gravemente afetado pelo forte temporal que atingiu a cidade no último dia 22 de setembro. Parte significativa do telhado e do forro da unidade foi destruída, comprometendo as atividades e a estrutura do local.

No momento do incidente, cerca de 30 pacientes estavam internados e precisaram ser remanejados para outros espaços. O hospital mantém ainda um educandário que acolhe 24 crianças, também impactado pela destruição.

Diante desse cenário, entidades do município se uniram em uma ação solidária para apoiar a reconstrução e retomada das atividades do hospital. No próximo dia 16 de novembro, às 11h30, na FIDAM, será realizada uma Feijoada Beneficente, com renda integralmente revertida para a reestruturação da instituição.

Evento ajuda o Seara

O evento conta com o apoio do CIESP Americana, da FIDAM e das Lojas Maçônicas da região, e oferecerá música ao vivo, espaço kids e a opção de retirada de marmitex.

“O Hospital Seara presta um serviço essencial à saúde mental e desenvolve um importante trabalho social por meio do educandário. Essa ação conjunta reforça o espírito solidário e é de fundamental importância para que o hospital possa se reconstruir e retomar suas atividades, mobilizando a sociedade em torno de uma causa que beneficia toda a comunidade”, destaca Leandro Zanini, diretor do CIESP Americana e Presidente da FIDAM.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99696-0729.

Pontos de vendas: Ciesp Americana, Fidam, Hospital Seara e os Voluntários.