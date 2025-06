A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), entregou 30 cones refletivos para a Guarda Municipal de Americana (Gama), na sexta-feira (6).

Os equipamentos vão contribuir com a segurança viária, oferecendo mais visibilidade nas operações de trânsito. As faixas refletivas tornam os cones mais visíveis à noite ou em situações com baixa luminosidade. O item é essencial para alertar a população, garantindo mais organização e prevenção em intervenções nas vias públicas.

“Sobre a liderança do prefeito Chico e do vice Odir, essa união reforça o compromisso com a segurança de toda a população, garantindo vias mais organizadas e protegidas para todos”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP