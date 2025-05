O prefeito Chico Sardelli entregou, nesta terça-feira (27), o Espaço TEA, local destinado ao atendimento exclusivo de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Localizado no Núcleo de Especialidades, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o investimento marca um avanço importante no atendimento especializado para pessoas com TEA no município. A entrega foi acompanhada por representantes do Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo).

O novo espaço foi planejado para garantir um atendimento acolhedor, exclusivo e mais humanizado, oferecendo infraestrutura moderna, com três salas de atendimento, dois banheiros e uma sala de espera, além de uma sala sensorial totalmente equipada, um dos grandes destaques da unidade.

“Este é mais um avanço na melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo e suas famílias. O Espaço TEA é um local onde a inclusão, o respeito e o cuidado serão a base de todos os atendimentos. Esta nova ala aqui no Núcleo de Especialidades reflete o nosso compromisso em oferecer serviços de saúde qualificados a todos os cidadãos” afirmou o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância de Americana contar com uma estrutura exclusiva para essa modalidade da assistência em saúde, cuja estrutura vai proporcionar melhorias aos usuários, familiares e profissionais “O novo espaço vai fortalecer a rede de apoio às famílias que convivem com o TEA. O espaço vai oferecer mais comodidade e conforto aos pacientes, familiares e funcionários”, declarou.

Equipamentos

Entre os equipamentos do espaço, a sala sensorial foi projetada para promover conforto e estímulos controlados, fundamentais para o desenvolvimento das pessoas com TEA. Isso inclui iluminação especial, sistema de áudio com volume ajustável, globo espelhado, tubo de bolhas, feixe óptico de neon, colchonetes de espuma, pufes, painel de estímulos, luzes laser e espelhos nas paredes. Também haverá livros, brinquedos, jogos de tabuleiro, jogos de memória, peças de lego e outros materiais didáticos para os pacientes.

“O Espaço TEA é fruto de um trabalho cuidadoso e de uma grande conquista para a nossa rede municipal de saúde. Nosso compromisso é garantir o acolhimento, o cuidado humanizado e o respeito à individualidade de cada pessoa com autismo. A implantação deste espaço mostra que estamos avançando, oferecendo um atendimento especializado e de qualidade para as famílias de Americana”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A nova ala será gerida pela empresa Cullla Serviços Médicos, contratada pelo Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), que irá disponibilizar uma equipe multidisciplinar com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. Todos esses profissionais são habilitados em terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), sendo essa uma das exigências do contrato com a empresa prestadora do serviço.

Profissionais

Outros profissionais, que já atuam no Núcleo de Especialidades, também vão integrar a equipe, como psiquiatra infantil, neuropediatra, nutricionista e recepcionista. O serviço será referenciado pelo setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. A previsão é de que sejam realizados 280 atendimentos a cada semana.

“Estamos muito felizes com a entrega deste espaço tão necessário e acolhedor. O planejamento foi feito pensando em cada detalhe, desde a estrutura até a equipe, para proporcionar mais conforto e segurança às crianças, adolescentes e adultos com TEA. É um avanço fundamental no cuidado especializado e um exemplo de como podemos tornar a saúde mais inclusiva”, explicou a coordenadora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

O investimento do Espaço TEA soma R$ 484.154,11, com recursos do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano) e da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa também conta com verbas impositivas dos vereadores Lucas Leoncine e Leco Soares, no valor de R$ 50 mil, cada.

A inauguração também contou com as presenças dos vereadores Lucas Leoncine, Leco Soares, Marcos Caetano, Pastor Miguel Pires, Gutão do Lanche, Jacira Chávare, Jean Minozzi, Levi Rossi, Renan de Ângelo e Talitha De Nadai; da representante da empresa Culla, a neuropediatra Ivone Cangussu Dias; do secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; do presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana) Fábio Beretta Rossi; e do secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

O funcionamento do Espaço TEA será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, na Rua Goiânia, 80, Jardim Nossa Senhora de Fátima.