As equipes do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da região da Praia Azul, em Americana, participaram de uma formação para o planejamento e fortalecimento das ações desenvolvidas por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

A atividade, realizada na última semana na Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana) Praia Azul, incluiu dinâmicas em grupo e momentos de troca de experiências, com foco no alinhamento das equipes, no aprimoramento das práticas cotidianas e no fortalecimento do trabalho em rede, visando qualificar ainda mais o atendimento oferecido à população.

“Essa capacitação foi muito importante para o aprimoramento técnico. Embora com foco mais direcionado para as ações específicas do serviço de convivência, também nos serviu de aprendizado para adaptarmos e melhorarmos algumas ações da proteção básica. Foram dois dias de trabalho em grupo, com práticas e vivências em tempo real, com trocas de experiências e aprendizado”, destacou a coordenadora do Cras Praia Azul, Katia Ventris.

A coordenadora do SCFV da Apam da região, Caroline Ardrim, também falou sobre a importância da iniciativa. “A formação foi conduzida de forma sensível e participativa, sempre resgatando e valorizando o saber de cada profissional, reconhecendo que o conhecimento também nasce da vivência cotidiana no território”, ressaltou.

“O planejamento das ações, a partir das demandas do território da Praia Azul, visa o fortalecimento da rede e das abordagens junto aos projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade social”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.