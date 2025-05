A Prefeitura de Americana, em parceria com a Cooperlírios, reuniu na manhã desta quinta-feira (29), no Centro de Cultura e Lazer (CCL), os trabalhadores que irão atuar na limpeza e coleta seletiva durante a 37ª Festa do Peão de Americana.

Participaram do encontro o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, que agradeceram o empenho da equipe e destacaram a importância da ação. A coordenação dos trabalhos é das secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), com apoio da Cooperlírios.

“Estamos juntos para apoiar os trabalhadores que irão participar deste importante serviço, que irá assegurar a manutenção e a reciclagem dos materiais no recinto deste tradicional evento que é a Festa do Peão de Americana. A ação vai proporcionar a geração de emprego e renda para as famílias, com a parceria da Cooperlírios, dos Supermercados São Vicente e demais apoiadores envolvidos neste trabalho. Que Deus abençoe vocês nessa missão”, disse o prefeito Chico.

Cerca de 80 pessoas foram selecionadas para atuar entre os dias 6 e 15 de junho, em turnos diurnos e noturnos, com serviços de varrição, limpeza e separação de recicláveis no recinto da festa.

Parcerias

O vice-prefeito Odir ressaltou a força das parcerias. “Esses trabalhadores terão papel fundamental no bem-estar da população durante a festa. Agradecemos à Cooperlírios, ao Supermercado São Vicente e a todos os envolvidos”, afirmou.

“Agradecemos a equipe organizadora pelo desempenho na ação, que promove a oportunidade de emprego e renda aos participantes, abrangendo também o lado social, a sustentabilidade e a destinação correta dos resíduos em prol do meio ambiente. Agradecemos também a parceria dos Supermercados São Vicente, da família Cavicchiolli”, destacou o secretário Fábio.

A secretária adjunta da Sosu, Lígia Rodrigues, que representou o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves, também falou sobre o impacto positivo da ação. “Este trabalho é importante porque une a limpeza pública, a reciclagem e a questão social, movimentando a economia dos trabalhadores e também a sustentabilidade, numa parceria entre a Prefeitura, Supermercados São Vicente e Clube dos Cavaleiros”.

O biólogo Thiago Pietrobon, representando os Supermercados São Vicente, abordou a importância da economia circular e da gestão correta dos resíduos durante o evento. A vereadora Talitha De Nadai também acompanhou a atividade, ao lado de convidados e colaboradores.