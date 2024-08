A novata Erika Hilton (Psol) foi eleita a deputada mais influente do Brasil em votação da internet

Ela foi homenageada na noite desta quint-feira em Brasília como a Melhor Deputada do País pelo prêmio Congresso em Foco.

“Sequer consigo descrever a felicidade de contar com tamanha confiança do povo no meu trabalho ainda no meu segundo ano de Congresso”.

Outros prêmios que a deputada paulista conquistou foram :

Melhor Deputada do Sudeste;

Destaque do Júri na categoria Cidades Inteligentes;

E também como uma das Deputadas mais bem avaliadas pelos jornalistas.

Fala Erika Hilton

Agradeço à organização do Prêmio Congresso em Foco, aos jurados, e a todas as pessoas que votaram em mim e fortaleceram esse mandato que é, justamente, por TODAS as pessoas.

