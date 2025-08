A educação por meio do esporte vem ganhando força em Sumaré e Hortolândia com o projeto Escola de Vôlei: Educando para a Vida, que acaba de concluir mais um semestre de atividades com resultados visíveis e emocionantes. Voltada para crianças de 10 a 14 anos majoritariamente da rede pública de ensino, a iniciativa tem proporcionado oportunidades reais de desenvolvimento físico, pessoal, educacional, cognitivo e socioemocional por meio do voleibol.

Idealizado pelo educador físico Hugo Jasiulionis, e organizado pela Sanova – Associação Amigos de Nova Veneza, o projeto oferece treinos gratuitos com acompanhamento profissional e atividades que promovem valores fundamentais como disciplina, respeito, trabalho em equipe e autoestima. Atualmente, 95 crianças são atendidas em treinos realizados duas vezes por semana, em quadras de escolas públicas das duas cidades.

“Ao entrar na quadra, essas crianças não apenas aprendem a jogar vôlei, mas também descobrem que têm potencial para ir além”, afirma o professor Hugo. Em um contexto onde o sedentarismo e a falta de perspectivas são realidade para muitos jovens, o projeto se destaca como um exemplo de como o esporte pode transformar vidas — dentro e fora das quadras.

Transformações reais

Ana Maria Gomes, mãe da aluna Sophia Jacinto Gomes, de 12 anos, conta como o vôlei influenciou positivamente a rotina da filha: “Ela se adaptou muito bem ao vôlei. Está sempre animada, acorda cedo sem eu precisar chamar. Diminuiu bastante o tempo no celular, o que era uma preocupação. As notas melhoraram, e até no fim de semana ela vai jogar vôlei na quadra de areia”, relata.

Sophia, que entrou no projeto sem qualquer experiência no esporte, hoje se diz realizada: “Quando entrei, não sabia nada. Agora consigo jogar, fiz muitas amizades e gosto muito dos professores Iara, Verlaine e Hugo”, compartilha.

Bruna Alves, mãe de Lucas Alves Leal, 11 anos, também destaca a importância da iniciativa: “O Lucas estava desanimado. Ele estuda à tarde e passava as manhãs dormindo. Desde que começou no vôlei, acorda cedo, participa com alegria e está mais motivado até para ir à escola. Melhorou o rendimento, a autoestima e o humor. O projeto é maravilhoso, e os professores são muito dedicados.” Lucas completa: “Gosto muito das professoras, tenho muitos amigos lá. Me sinto mais animado em participar.” Ambas as mães são unânimes ao elogiar a seriedade da iniciativa: “Os professores são incríveis, todos muito atenciosos e comprometidos. Esperamos que o projeto cresça e alcance ainda mais crianças”, reforça Bruna.

Muito além do esporte

Mais do que ensinar técnicas de jogo, a Escola de Vôlei: Educando para a Vida mostra que projetos sociais bem estruturados podem abrir novos horizontes e transformar realidades. O objetivo vai além da formação de atletas: é formar cidadãos mais conscientes, ativos e confiantes.

Além de promover inclusão social, o projeto busca reduzir a evasão escolar, melhorar o desempenho acadêmico e incentivar hábitos saudáveis. Atualmente, cerca de 80% dos alunos atendidos estão matriculados em escolas públicas, com uma meta de manter 95% de assiduidade. “Nosso sonho é expandir para outras escolas no próximo ano, com o apoio de empresas da região”, destaca Hugo.

O apoio das empresas é essencial

O sucesso do projeto depende da parceria com empresas socialmente responsáveis e da comunidade local. A infraestrutura atual só foi possível graças ao suporte das escolas que cederam os espaços físicos e ao apoio financeiro de empresas como Adere Produtos Adesivos e Buckman Chemistry. “Estamos em busca de novas empresas para que o projeto continue impactando a vida dessas crianças”, reforça Hugo.

Como sua empresa pode apoiar e ainda ter benefícios fiscais?

Com base no Decreto nº 6.180/2007, que regulamenta a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/2006), empresas tributadas pelo Lucro Real podem destinar até 2% do Imposto de Renda devido a projetos esportivos e paradesportivos aprovados pelo Ministério do Esporte.

Essa é uma forma estratégica de investir em transformação social sem custo adicional — redirecionando parte dos tributos já obrigatórios para iniciativas que geram impacto real na comunidade.

Além de exercer seu papel social, a empresa fortalece sua imagem institucional e colabora diretamente para a formação de futuros cidadãos.