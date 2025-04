A equipe da Escola de Vôlei “Educando para a vida” promove no próximo sábado, dia 5 de abril, o 1º Festival de Voleibol envolvendo os alunos que participam das aulas do projeto escola. Será uma manhã inteira de jogos na quadra da Etec/Fatec de Sumaré e contará ainda, com a palestra do atleta paraolímpico de tiro esportivo, Alexandre Galgani. A entrada será gratuita e o evento ocorre das 8h às 12h.

O festival é uma possibilidade para os alunos demonstrarem suas habilidades adquiridas durante as aulas das escolas de vôlei, projeto que acontece semanalmente em várias escolas da rede pública de ensino de Sumaré. O evento vai reunir atletas, familiares e amantes do esporte para um dia de atividades. “Será nossa primeira oportunidade de apresentar os avanços de nossos alunos da escola de vôlei e todos poderão acompanhar a evolução de cada um deles no esporte”, comento Hugo Jasiulionis, idealizador do projeto Escola de Vôlei.

De acordo com Hugo, o objetivo é incentivar a prática do esporte e valorizar os jovens talentos de nossa região, contando com a participação de alunos de diversas idades e categorias. “Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de demonstrar todo o seu comprometimento e dedicação nas quadras, mostrando como o jogo vai além de um simples, sendo uma verdadeira escola de valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe”, completa.

Serviço:

📅 Data: 05 de abril de 2025

🕗 Horário: Das 8h00 às 12h00

📍 Local: Escola ETEC/FATEC de Sumaré.

Rua Rafael Rossi, 197 – Jd. Luís Cia – Sumaré