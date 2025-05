A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Sumaré promove uma palestra sobre o direito antidiscriminatório e a defesa da democracia. A capacitação será feita pela advogada Daniela Oliveira da Fonseca, nesta sexta-feira (30), às 14h, no plenário do Legislativo de Sumaré (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro). A palestra é aberta a todos os servidores da Casa, aos vereadores e à população em geral, mediante inscrição gratuita feita no link https://l1nk.dev/escoladolegislativosumare. O evento terá transmissão em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube.

O objetivo da atividade é promover sensibilização e conhecimento em direitos humanos, a partir da perspectiva do direito antidiscriminatório, que tem por finalidade a proteção dos grupos vulneráveis e o combate ao preconceito e a discriminação, além de fomentar a reflexão sobre a importância da defesa da democracia.

Palestrante

A palestrante é mestranda em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas e pós-graduada em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais. Também é especialista em Direito Previdenciário. Daniela ainda atua como conselheira estadual da OAB São Paulo, vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas e secretária-geral da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil da OAB Campinas. Membro da Comissão Assessora de Direitos Humanos e Diversidade étnico-racial da Unicamp, atua como advogada associada no Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos (INPPDH).

A Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, da Câmara Municipal de Sumaré, tem como missão contribuir para o fortalecimento do Poder Legislativo, proporcionando formação profissional e cidadã para os servidores públicos, agentes políticos e para a comunidade em geral. A escola é presidida atualmente pelo vereador Dudu Lima (Cidadania).