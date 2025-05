Não é apenas Literatura. A HQ que traz uma disputa interplanetária, criada há um ano e publicada este mês pela Editora Adonis, também reúne uma história de dedicação e superação que extrapola as páginas do livro. Depois de ser lançada em Adonópolis (espaço da Editora Adonis) no último sábado (17), a obra de ficção científica ‘Invasão Alienígena’, escrita por Nichollas Teixeira e ilustrada por Gabriel Guimarães, foi lançada nesta quinta-feira (22), na Escola Estadual Professor Eduardo Silva, onde o escritor é estudante.

A publicação marca a estreia de Nichollas, de 17 anos, e Gabriel, de 13 anos, em Literatura Infantojuvenil. O escritor é portador da Distrofia Muscular de Duchenne e a venda dos exemplares do livro será revertida para tratamento médico. A professora Daniele Ricardo Ferreira, que atualmente leciona todas as disciplinas para Nichollas de forma domiciliar, além de mediar o processo de escrita, procurou a editora no ano passado para a publicação do livro, já que o trabalho de um ilustrador seria fundamental para a história em quadrinhos. “A proposta surgiu nas aulas, a partir de conteúdos do Ensino Médio. Infelizmente, ele não escreve mais por conta da distrofia, por isso fui a ‘escriba’ dele, orientando o mínimo possível, para que fosse uma história dele, da imaginação dele”, relata Daniele.

“O lançamento deste livro é um marco de superação e inspiração para toda a nossa comunidade escolar. Nosso aluno Nichollas demonstrou imensa força de vontade e amor pelos estudos. Seu exemplo nos motiva como educadores e emociona todos ao seu redor, mostrando que a educação transforma vidas e fortalece relações”, destaca José Carlos Ferreira de Freitas, diretor da Escola Eduardo Silva.

Os jovens adolescentes residem em cidades vizinhas: Nichollas, em Santa Bárbara d’Oeste, e Gabriel, em Americana. Um familiar do ilustrador foi ponte para essa parceria literária. “Meu tio Walfredo comentou com o pessoal da editora sobre os desenhos do meu filho que, ao conhecer a história do Nichollas, se interessou em ilustrar”, conta Gláucia, mãe de Gabriel. “Eu e Igmar (o pai) estamos muito orgulhosos por este reconhecimento de seu primeiro trabalho como ilustrador, um dom que o acompanha desde pequeno”, completa.

O livro contou com a coordenação editorial de Janice Florido, que orientou o trabalho dos jovens. “Eu sempre soube do potencial do meu filho e fico muito feliz por essa conquista, porque ele sempre foi muito inteligente e esforçado. Isso tudo é motivo de muita gratidão”, ressalta Enádia, mãe de Nichollas.