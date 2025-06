Escolas de Americana começam a receber livros infantis do PNLD Literário

Escolas de Educação Infantil da rede municipal de ensino de Americana começaram a receber, esta semana, as obras integrantes do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) Literário. As obras literárias da Educação Infantil foram organizadas pelo Ministério da Educação e têm o compromisso de atender o desenvolvimento do gosto pela leitura, o estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo, além de oportunizar a prática de habilidades literárias.

Os títulos estão em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Política Nacional da Alfabetização (PNA), estimulando o desenvolvimento das habilidades relacionadas à alfabetização, especialmente para o enriquecimento do vocabulário receptivo e expressivo, para a promoção da fluência em leitura oral e para o aprimoramento da linguagem oral e da consciência fonológica.

Os livros são escolhidos pelas próprias escolas da rede

municipal de Educação, como explicou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini. “Além de assegurar a qualidade, correção e adequação dos conteúdos impressos apresentados, as obras literárias incluídas na listagem precisam garantir os direitos de aprendizagem aos estudantes da Educação Infantil”, declarou.

Os pacotes incluem diversos gêneros literários, como narrativos (fábulas originais, da literatura universal e da tradição popular), poemas, trava-línguas, parlendas, adivinhas, provérbios, quadrinhas e prescritivos (instruções, guias, manuais, ciclo de crescimento, ciclo de vida, entre outros).

Entre os temas abordados pelas obras, estão o cotidiano de crianças nas escolas, nas famílias e nas comunidades urbanas e rurais; relacionamento pessoal e desenvolvimento de sentimentos de crianças; animais da fauna local, nacional e mundial; fábulas e lendas; parlendas e músicas; meios de transportes e máquinas urbanas e rurais; profissões urbanas e rurais; jogos, brincadeiras e diversão; aventuras em contextos imaginários ou realistas; corpo humano e suas características; mundo natural, meio ambiente, plantas, Biologia e Ciências e adaptações de obras feitas para outras idades e públicos, como biografias de personagens famosos, obras clássicas, mitologia e textos científicos.

