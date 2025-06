As 11 escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de Americana contarão com grêmios estudantis a partir de 2025. A iniciativa, proposta pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, visa fortalecer a participação dos estudantes na vida escolar, promovendo um ambiente mais democrático e inclusivo. Os grêmios, eleitos pelos próprios estudantes, terão a função de representar seus interesses e fomentar ações que beneficiem a escola e a comunidade.

O processo de implantação já está em andamento. Nesta terça-feira (10), o CIEP Prof. Philomena Magaly Makluf Rossetti realizou sua primeira eleição. Já o CAIC Sylvino Chinelatto e as EMEFs Florestan Fernandes e Paulo Freire elegeram e empossaram suas chapas. As demais unidades seguem o cronograma de implantação do projeto com base em um guia elaborado pela Secretaria de Educação.

O secretário Vinicius Ghizini ressaltou os benefícios do projeto. “A formação de cidadãos críticos é uma das diretrizes da gestão do prefeito Chico Sardelli para a Educação de Americana, e o grêmio estudantil é uma ferramenta essencial para isso. Além de ser um canal de diálogo entre os estudantes e a escola, a iniciativa estimula o protagonismo, o senso de responsabilidade e o desenvolvimento de habilidades como liderança e argumentação. O resultado é um fortalecimento da relação entre estudantes, professores e gestão, além de maior engajamento em projetos educativos e sociais”, detalhou.

