Estudantes das EMEBs Paulo Azenha e Vereador Avelino Xavier Alves foram selecionadas nas categorias “Vídeo” e “Desenho” sobre a água e a biodiversidade

A Educação Municipal de Nova Odessa conquistou lugar de destaque no Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença 2025”, promovido pelo Consórcio PCJ. Duas escolas da rede municipal são finalistas: a EMEB Paulo Azenha, na categoria Vídeo, com o projeto “O segredo do Rio Azul”; e a EMEB Vereador Avelino Xavier Alves, na categoria Desenho, com a obra da aluna Hercília Leonarda Aparecida do Nascimento Batista. Os ganhadores serão conhecidos na próxima sexta-feira (28), durante o Seminário de Avaliação do Projeto Gota d’Água, no Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa.

O concurso, que neste ano teve como tema “Água: Guardiã da Biodiversidade”, recebeu mais de 200 inscrições de 70 escolas da região. A EMEB Paulo Azenha concorre com um vídeo criado a partir de uma peça de teatro encenada por 40 alunos da educação infantil. Já a EMEFEI Avelino Xavier Alves é representada pelo desenho de uma aluna do 4º ano.

De acordo com a coordenadora pedagógica de Educação Infantil, Márcia França Mendes de Oliveira, o concurso foi apresentado as 25 escolas da rede. “As escolas que quiseram participar concorreram nas categorias Vídeo e Desenho. É uma grande alegria ver o empenho dos nossos alunos e professores sendo reconhecido em um prêmio de tamanha relevância para a região”, comemora ela.

O Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença” é uma iniciativa do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental do Consórcio PCJ, que tem como objetivo engajar os municípios em atividades de educação ambiental voltadas à gestão dos recursos hídricos. Os vencedores de cada categoria receberão um troféu que simboliza um ecossistema e sua biodiversidade. Já os destaques receberão como premiação kits de materiais ou cursos online de acordo com sua categoria de premiação.

“Esta conquista reflete o comprometimento de Nova Odessa com uma educação de qualidade, que forma cidadãos conscientes e preparados para preservar o nosso maior patrimônio, que é o meio ambiente”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.