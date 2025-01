Escolas municipais de Santa Bárbara se preparam para volta às aulas

As 58 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste recebem obras, manutenções corretivas e preventivas, melhorias e diversos serviços de maneira intensificada durante o recesso escolar para receber os mais de 16 mil alunos matriculados da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos) com a volta às aulas, na quarta-feira (22).

O objetivo é qualificar os ambientes escolares para a aprendizagem e convívio escolar. Os serviços seguem nos próximos dias, de acordo com cronograma, e são planejados pela Secretaria de Educação.

Volta às aulas

Nesta segunda-feira (20), professores e funcionários retornaram às atividades nas escolas municipais para planejamento e organização escolar. As secretarias das escolas abriram para atendimento ao público no dia 16 de janeiro.

As aulas iniciam na quarta-feira (22) com horários diferenciados para período de adaptação nesta semana, com planejamento específico efetuado por cada unidade escolar.