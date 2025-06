A escolinha de Futebol do PSG (Paris Saint German) da região surfa no título inédito do time francês e busca atrair novos alunos com método da ‘base’.

Depois de ter nomes como Neymar, Messi e M’Bappé, o Paris foi campeão da Europa com nomes muito menos conhecidos.

HISTÓRIA DO PSG AMERICANA

Primeira franquia do Paris no Brasil, a escolinha de Americana surgiu da ideia do empresário Danilo Araújo, que antes trabalhou como assessor e com aulas de xadrez.

O sonho parisiense virou baile de cancã em Munique: o Paris Saint-Germain conquistou a Champions League pela primeira vez no último sábado (31), ao golear a Inter de Milão por 5 a 0 na Allianz Arena.

O que se desenhava como uma final parelha foi, na prática, um domínio absoluto e a maior goleada da história de uma final da Champions League. O PSG sufocou a Inter, que praticamente não deu trabalho para o goleiro Donnarumma.

