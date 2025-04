Escolinha do São Manoel (Tite) vence Gigantinho Sub9

O projeto social da escolinha do São Manoel liderada pelos treinadores Ricardo Tite, Thelmis Lanza e Silvia Polidoro sagrou se campeão do Gigantinho sub 9 na noite desta terça feira dia 15/04 em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O resultado foi uma goleada na final nada menos que a forte equipe do camisa 10 por 5×1, tendo o artilheiro do campeonato e goleiro menos vazado.

Os jogos decisivos contaram com a presença do prefeito em exercício, Odir Demarchi, e do secretário de Esportes, Marcio Leal. Também estiveram presentes os vereadores Gutão do Lanche, Jean Mizzoni, Renan de Angelo e Lucas Leoncine

“Foi uma linda festa promovida no Centro Cívico. Parabéns aos nossos pequenos atletas pela garra e show de bola que vimos nessas grandes partidas. Todos esses garotos são verdadeiros campeões e merecem aplausos”, celebrou Odir.

As finais nas categorias sub-7 e sub-9 pela série Ouro registraram placares equilibrados. No sub-7, o título ficou com o time do Na Cara do Gol, que venceu o Camisa 10 por 3 a 2.

Pela série Ouro do sub-9, após empate no tempo normal por 3 a 3, a equipe do Camisa 10 Laranja sagrou-se campeã nas penalidades por 3 a 2, diante do Ipiranga.

Já na disputa da categoria sub-9, pela série Prata, o São Manoel goleou por 5 a 1 o Camisa 10 Azul e levantou a taça da competição.

“Foi lindo ver os nossos pequenos atletas brilhando em campo, com o apoio das famílias e a vibração da torcida. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi por sempre incentivar e investir no esporte em nossa cidade”, agradeceu o secretário Marcio.

RESULTADOS

Terça-feira, 15/04 – Centro Cívico

Sub-7

Na Cara do Gol A 3 x 2 Camisa 10

Artilheiro: Thomás Máximo

Time menos vazado: Na cara do gol A

Sub-9 (Ouro)

Ipiranga 3 (2) x (3) 3 Camisa 10 Laranja (Série Ouro)

Artilheiro: Benjamim Ribeiro

Time menos vazado: Camisa 10

Sub-9 (Prata)

São Manoel 5 x 1 Camisa 10 Azul (Série Prata)

Artilheiro: Leonardo Neves

Time menos vazado: São Manoel

Leia + Sobre todos os Esportes