Polícia Militar detém homem com entorpecentes no Jardim Santa Emília

Um caso de prisão por tráfico de drogas foi registrado na noite desta segunda-feira (2) no Jardim Santa Emília, em Hortolândia. Um homem foi detido portando drogas escondidas na região do abdômen.

De acordo com informações do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI), uma equipe patrulhava pelo local conhecido por uso e comércio de entorpecentes, na Rua Dionísio Possa, quando abordou um indivíduo que portava um volume na região do abdômen.

Vender

Em busca pessoal, foram apreendidos 0,012 kg de crack, 0,456 kg de cocaína, R$ 437,00 em espécie e um aparelho celular. Questionado, o cidadão confessou que pretendia realizar a venda das drogas em via pública do bairro Jardim Nova América. Diante disso, acabou conduzido ao Plantão Policial e permanecendo preso.