O vereador Renan de Angelo (Podemos) apresentou à Prefeitura de Americana um pedido dos moradores do Parque Residencial Jaguari, para que o espaço situado à Avenida Atilio Dextro, paralelo à Rua Nara Leão, passe por uma série de intervenções urgentes. Por meio de sua Indicação, que será apresentada na sessão desta terça, dia 13, ele destacou a necessidade de limpeza e roçagem de toda a área, remoção de entulho acumulado e dedetização especializada voltada ao combate de escorpiões e outros animais peçonhentos, além da instalação de placas de sinalização para orientar a população sobre os ecopontos mais próximos e conscientizar quanto ao descarte adequado de resíduos.

Para ampliar as opções de lazer e promover a integração dos moradores, Renan de Angelo também propôs a implantação de pista de caminhada e a instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre, aproveitando a estrutura já existente da pista de skate e da quadra poliesportiva. Ele sugeriu ainda a revitalização do passeio público no entorno, garantindo calçadas acessíveis, paisagismo adequado e melhoria da iluminação, de modo a assegurar conforto e segurança aos frequentadores em qualquer horário.

Além disso, o vereador indagou se a Prefeitura já realizou levantamentos técnicos ou possui projetos em andamento para a reforma da praça e a melhoria geral desse espaço de convivência. Seu objetivo é transformar o local em um verdadeiro polo de bem-estar, unindo práticas esportivas, momentos de descanso em bancos e áreas de piquenique, e ações de prevenção contra riscos à saúde pública.

O documento será formalmente encaminhado aos órgãos competentes do Executivo Municipal para avaliação e implantação das medidas, com a expectativa de oferecer à comunidade do Jaguari um ambiente mais bonito, seguro e acolhedor.