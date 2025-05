A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Jaguari promoveu, nesta quarta-feira (21), mais um encontro do Projeto Vida Longa com os moradores do Residencial Vida Longa, localizado no bairro. A atividade integra uma série de ações semanais voltadas ao cuidado integral da saúde emocional dos idosos, sob coordenação da psicóloga Luciana Marques Archanjo e apoio da equipe multiprofissional da unidade.

O tema desta semana foi: “As memórias são de origem orgânica ou psicológica? Como se formam?”. A roda de conversa trouxe reflexões sobre os processos de formação da memória e sua influência na identidade e nos vínculos afetivos. Os participantes compartilharam lembranças marcantes e discutiram como sentidos, emoções e experiências de vida moldam suas histórias.

“A proposta foi estimular o resgate de memórias e proporcionar um espaço de valorização das vivências. As memórias são pontes que nos conectam a quem somos e ao que vivemos”, explicou a psicóloga Luciana Archanjo.

Atividade

A atividade também incluiu dinâmicas de estimulação sensorial, utilizando odores, sabores, cores, formas, texturas e imagens para evocar memórias afetivas.

Para Simone Maciel, diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva da Secretaria de Saúde, a ação reforça a importância do cuidado humanizado na Atenção Básica. “Ao valorizar as histórias e emoções dos nossos idosos, estamos promovendo saúde de forma plena. A saúde mental e afetiva deve caminhar junto com a física”, afirmou.

O Projeto Vida Longa segue com encontros semanais às quartas-feiras, promovendo acolhimento, escuta ativa e fortalecimento dos vínculos comunitários entre os moradores do residencial.