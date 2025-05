A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jaguari, em Americana, está desenvolvendo o Projeto Vida Longa, uma série de encontros semanais com os idosos moradores do Residencial Vida Longa. A iniciativa é coordenada pela psicóloga Luciana Marques Archanjo, com apoio de agentes comunitários de saúde, profissionais de enfermagem e demais integrantes da equipe da ESF.

Realizados às quartas-feiras, os encontros têm como foco o acolhimento, a identidade, as emoções e a memória dos participantes. O objetivo é fortalecer vínculos interpessoais, promover o bem-estar emocional e estimular a escuta ativa e a expressão dos sentimentos.

Na última quarta-feira (14), o grupo participou de uma roda de conversa com o tema “Expressão dos sentimentos: a importância da fala e da escuta”. A atividade utilizou objetos simbólicos para facilitar a comunicação emocional. Cada participante escolheu elementos que representavam suas emoções, criando um espaço sensível e respeitoso de partilha.

Projeto

“O projeto nasceu da escuta das necessidades emocionais desses moradores, que muitas vezes enfrentam o isolamento e o silêncio em suas rotinas. Criamos um espaço seguro para que eles possam se reconhecer, contar suas histórias e se fortalecer como grupo”, destacou Luciana.

Para a diretora da Unidade de Serviços de Saúde, Simone Maciel, ações como essa reforçam o compromisso da saúde pública com uma abordagem humanizada. “Esse tipo de ação mostra que cuidar da saúde vai além de exames e consultas. É sobre olhar para o ser humano em sua totalidade. Os vínculos criados nesses encontros têm um impacto direto na qualidade de vida e no bem-estar dos nossos idosos”, afirmou.

O próximo encontro está agendado para o dia 21 de maio, com continuidade da temática voltada à memória e vivências pessoais.