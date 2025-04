A equipe da ESF (Estratégia Saúde da Família) do Jardim Alvorada, em Americana, promoveu, nesta quinta-feira (24) uma palestra educativa em alusão à campanha Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa reuniu moradores atendidos pela unidade e profissionais da saúde, com o objetivo de ampliar o conhecimento da comunidade sobre o autismo, seus sinais, formas de identificação e os direitos garantidos por lei às pessoas com TEA.

A palestra foi conduzida pela médica de família Dra. Tibisay Salcedo e pela psicóloga Luciana Marques Archanjo, ambas integrantes da equipe da unidade. Durante o encontro, as profissionais abordaram questões fundamentais sobre o tema, esclarecendo que o autismo não é uma doença, mas sim uma condição do neurodesenvolvimento que exige compreensão, respeito e acompanhamento adequado.

“Falar sobre o autismo é um passo importante para quebrar preconceitos e garantir uma rede de apoio mais efetiva. O diagnóstico pode ser feito por uma equipe multidisciplinar e, quanto mais cedo for identificado, maiores as chances de promover autonomia e qualidade de vida para essas pessoas”, destacou a Dra. Tibisay.

“A escuta sensível e o acolhimento fazem toda a diferença. Nosso papel, enquanto profissionais da saúde, é orientar e caminhar junto com as famílias. Cada caso é único, e o respeito às individualidades é fundamental para o desenvolvimento do paciente”, complementou a psicóloga Luciana.

Além da abordagem clínica, também foram divulgados os direitos das pessoas com TEA, como atendimento prioritário em unidades de saúde, isenção de impostos para aquisição de veículos, vagas exclusivas de estacionamento, entre outros benefícios previstos em lei.

“Promover eventos como este é essencial para desmistificar o autismo e fortalecer o vínculo entre a comunidade e a saúde pública. A informação é uma ferramenta poderosa na construção de uma sociedade mais justa, empática e acessível”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A ação faz parte de uma série de atividades realizadas ao longo do mês de abril nas unidades de saúde do município, com o objetivo de fomentar o debate e ampliar a conscientização sobre o autismo em toda a rede.