A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jaguari, em Americana, promoveu na quinta-feira (18) uma palestra de conscientização como parte da programação do grupo Hiperdia, voltado a pacientes hipertensos, diabéticos e com dislipidemia. Os encontros do grupo acontecem mensalmente na unidade, geralmente na terceira quinta-feira do mês.

A atividade foi conduzida pelo enfermeiro Elinelson Matos e pela técnica de enfermagem Leila Della Penna, que falaram sobre a importância do tratamento adequado dessas patologias e citaram as possíveis complicações em caso de tratamento inadequado, como, por exemplo, a ocorrência de doenças cerebrais, renais e cardiovasculares.

“Nosso objetivo com esse grupo é orientar e motivar os pacientes a manterem os cuidados no dia a dia. Quando entendem melhor as doenças e as formas de prevenção, eles passam a ter mais autonomia sobre a própria saúde e conseguem evitar complicações futuras”, destacou Elinelson.

Os pacientes também passaram por aferição de pressão e peso e receberam orientações sobre as várias formas de prevenção à saúde.

“O trabalho feito pelo Hiperdia é fundamental porque une acompanhamento médico, orientação prática e acolhimento. Esse contato direto fortalece o vínculo entre equipe e pacientes e ajuda a construir uma rede de cuidado contínua, que faz diferença na qualidade de vida da comunidade”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.