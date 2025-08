A Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jaguari, em Americana, recebeu nesta quinta-feira (31) uma ação educativa voltada à prevenção da dengue. A iniciativa teve como objetivo conscientizar os pacientes que aguardavam atendimento na sala de espera sobre os riscos da doença e, principalmente, as formas de evitar a proliferação do mosquito transmissor.

Ao longo da manhã, cerca de 130 pessoas foram orientadas pelas servidoras do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD), Katia Cristina Pinheiro Sabino e Aline Tatiane Nicolau Seneme. A atividade contou com o uso de um microscópio para visualização de larvas do Aedes aegypti e uma maquete com miniaturas que ilustram os principais focos de criadouros identificados em imóveis urbanos.

Segundo a coordenadora do PMCD, Eunice de Lima, ações como essa são essenciais mesmo fora do período de maior incidência. “Embora estejamos no inverno, quando os casos tendem a diminuir, a primavera se aproxima, trazendo novamente calor e chuvas, condições ideais para o mosquito se proliferar. Por isso, estamos intensificando as ações educativas em locais com grande circulação de pessoas, reforçando que a melhor forma de prevenção é eliminar os criadouros”, destacou.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde, Antônio Donizetti Borges, reforçou a importância da conscientização contínua. “Levar informação à população é uma das nossas principais estratégias. O trabalho educativo realizado pela equipe do PMCD tem alcance direto e efetivo. É fundamental que a comunidade compreenda seu papel nesse processo, eliminando qualquer possibilidade de acúmulo de água parada. Essa é a maneira mais eficaz de impedir que o mosquito se reproduza e a doença se espalhe”, afirmou.