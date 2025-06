Espaço TEA lança oficina para acolher pais e cuidadores

O Espaço TEA, mantido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou a oficina “Cuidar de Quem Cuida”, voltada ao acolhimento e fortalecimento de pais, mães, avós e demais cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os encontros são mensais e conduzidos por uma equipe multidisciplinar.

A proposta é oferecer momentos de escuta, apoio emocional e troca de experiências no próprio Espaço TEA, que fica na Rua Goiânia, nº 80. As atividades abordam temas práticos e afetivos do cotidiano e contam com a participação de profissionais das áreas de psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, nutrição, psiquiatria, neurologia e assistência social.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelos familiares por meio do telefone (19) 3478-6321 ou pelo e-mail [email protected].

Cuidado

“Sabemos o quanto a rotina de cuidados com uma criança com TEA pode ser desafiadora. Nosso compromisso é ampliar o cuidado também para quem cuida, promovendo escuta, acolhimento e suporte emocional. Essa oficina representa mais um passo na construção de uma rede de apoio sólida e humanizada”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Para a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia, a oficina é também um espaço de fortalecimento afetivo. “Queremos oferecer um ambiente seguro, onde os cuidadores possam compartilhar vivências e receber orientações práticas. A ideia é que se sintam compreendidos, valorizados e mais preparados para o dia a dia”, afirma.

A coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi, ressalta que a criação da oficina partiu da escuta das próprias famílias. “Ao longo do nosso trabalho, percebemos o quanto esses cuidadores precisam ser acolhidos. A oficina nasce dessa sensibilidade e da certeza de que cuidar de quem cuida também é uma forma de promover o bem-estar da criança com TEA”, completa.

