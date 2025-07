O projeto cultural “Máscaras Sociais”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, inicia sexta-feira (4) as apresentações gratuitas do espetáculo teatral “Nem Sempre É o que Parece Ser”, um texto inédito, escrito pelo dramaturgo da Cia Finibus, João Nalão. A peça apresenta três mulheres competindo por um contrato milionário e promete fazer rir e pensar o papel das redes sociais e sua relação com a realidade. Haverá audiodescrição para assegurar a inclusão do público.

“Nem Sempre É o que Parece Ser” questiona se é possível conhecer alguém somente por meio das redes sociais e mostra três competidoras e um sonho: a disputa por um contrato milionário, cujo valor pago será muito alto. A montagem revela a distância entre o que mostramos e quem realmente somos, em uma comédia dramática provocadora onde sorrisos são máscaras e curtidas. O espetáculo promete escancarar a falsidade digital e convida o público a refletir quem somos quando ninguém está olhando.

Confira o calendário de apresentações:

04/07 às 8h30 – CPC (Av. Bandeirantes, 2660 A, Centro)

05/07 às 8h30 – Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422, Parque São Jerônimo)

09/07 às 14h – SESPA (Rua Pica-Pau, 80, Jardim dos Lírios)

10/07 às 18h30 – APAM Praia Azul (Rua Maranhão, 1437, Praia Azul)

02/08 às 19h – CCL (Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo)

25/09 às 20h30 – Senac (Rua Dr. Angelino Sanches, 800, Vila São Pedro)

O projeto contempla ainda a realização de três oficinas de psicodrama para jovens e adultos que queiram participar de um espaço de trocas, reflexões e criações coletivas, através de trabalho corporal, expressão e dramatização para explorar as emoções e, assim, promover o autoconhecimento, a espontaneidade e a criatividade. As oficinas serão acompanhadas pela direção do espetáculo, Kamila Lopes, e pela psicóloga e psicodramatista, Fernanda Parra, que juntas ministrarão o conteúdo para pessoas acima de 16 anos.

No dia 19, a oficina será ministrada das 10h às 12h no espaço da Cia Finibus (Rua Vicente de Carvalho, 412, Vila Amorim) e, em 26 de julho, das 10h às 12h, no CCL (Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo). A terceira data ainda será agendada e as inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível em www.americana.sp.gov.br/secretaria/cultura. Mais detalhes sobre as oficinas e apresentações podem ser encontrados nas redes sociais da companhia (@ciafinibus).