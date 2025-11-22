A Secretaria de Esportes de Americana realiza, a partir da próxima terça-feira (25), o 2º Torneio Mixed de Vôlei Sub-19, competição destinada aos jovens que integram a escolinha do município e convidados. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, contará com a participação de 120 atletas e acontece até o dia 10 de dezembro, com jogos no Ginásio Mario Antonucci, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A abertura do torneio, com apresentação das equipes e palestra, será realizada na segunda-feira (24), às 18h, no mesmo local.

Nesta segunda edição, a competição reunirá 12 equipes, cada uma composta por 10 atletas, que ficaram divididas em quatro grupos, da seguinte forma:

Grupo A: Unisul, Atlântica Boavista e Suzano;

Grupo B: Telesp, Transportadora Americana e Minas;

Grupo C: Banespa, Cocamar e Olympikus;

Grupo D: Pirelli, Ulbra e Sadia.

As equipes se enfrentam dentro de seus grupos, na próxima semana, com três jogos por dia (confira a tabela ao final da matéria). Os dois melhores de cada chave avançam para a segunda fase, com partidas de 1º a 8 de dezembro, novamente organizados em dois grupos de quatro equipes, com dois jogos por dia. Na sequência, as semifinais acontecem em 9 de dezembro, e a grande final será disputada no dia 10. Durante as partidas, cada time deverá ter simultaneamente três meninos e três meninas em quadra.

“O formato de disputa do torneio proporciona um ambiente único, em que meninos e meninas aprendem a competir juntos, fortalecendo o espírito de equipe e desenvolvendo a responsabilidade coletiva. Tenho certeza de que veremos jogos de alto nível e, principalmente, muita evolução. Que todos aproveitem essa oportunidade para jogar com alegria e respeito”, destacou o treinador José Nestor Battistuzzi.

“A primeira edição do Mixed foi um grande sucesso, e é gratificante ver como o torneio evoluiu, tanto em número de participantes como em nível técnico, se consolidando no calendário esportivo da cidade. A cada ano reforçamos nosso compromisso em oferecer competições que realmente valorizem nossos jovens atletas. Esperamos que todos aproveitem essa experiência de integração e competitividade”, ressaltou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.

O 2º Torneio Mixed de Vôlei Sub-19 é organizado pela Secretaria de Esportes de Americana, com parcerias de Nexo – Instituto de Psicologia Aplicada, CEVS Estamparia Digital e Academia Gaviões.

Confira a tabela da fase de grupos:

Terça-feira, 25/11

17h – Pirelli x Sadia

18h – Unisul x Atlântica

19h – Cocamar x Olympikus

Quarta-feira, 26/11

17h – Banespa x Cocamar

18h – Pirelli x Ulbra

19h – Transportadora Americana x Minas

Quinta-feira, 27/11

17h – Sadia x Ulbra

18h – Transportadora Americana x Telesp

19h – Suzano x Atlântica

Sexta-feira, 28/11

17h – Banespa x Olympikus

18h – Unisul x Suzano

19h – Telesp x Minas