Policiais da Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Americana descobriram um esquema de venda e entrega de drogas a partir de um apartamento no Condomínio Parque Alabama, no Jardim Recanto. Na manhã desta quarta-feira (7) agentes da Polícia Civil prenderam um homem de 31 anos acusado de armazenar 3,2 quilos de maconha e cocaína no imóvel, junto de balanças de precisão e cadernos de contabilidade. O acusado distribuía entorpecentes em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

O Operação “Aly Baba” teve início com investigações que apuravam o esquema de tráfico de drogas com a modalidade “Delivery” que eram realizadas por um homem foragido da Justiça. O trabalho desenvolvido pelos agentes da Dise apontavam para um veículo marca GM e modelo Montana de cor preta utilizado para a entrega dos entorpecentes entre as cidades de Americana e Santa Bárbara. O veículo foi visto entrando no condomínio e conduzido por A.C., 31, que era procurado desde a “Operação Terê” em abril de 2024.

Homem era procurado por outra operação

A operação policial deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de SBO contra o acusado, que foi abordado em seu apartamento. No imóvel foram localizadas porções de maconha e cocaína, totalizando 3,2 quilos de drogas. Também foram encontrados diversos utensílios para o fracionamento e embalo das drogas, balanças de precisão, celulares, dinheiro, contabilidade e o veículo alvo das apurações.

Então foi dada voz de prisão ao investigado em decorrência do mandado de prisão em aberto, além do flagrante de tráfico de drogas que ocorria naquele momento. A ocorrência foi direcionada para a Dise de Americana, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e reiterou a voz de prisão em flagrante, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Após lavrado o auto de prisão em flagrante, o indiciado foi submetido a exame Cautelar e escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.