Esquerda domina filiações partidárias em Americana

Os partidos de esquerda dominam filiações partidárias em Americana neste 2025. Com apenas 1 vereadora, PT e PCdoB somam 25% dos 14,5 mil americanenses filiados a algum partido político. O maior partido em números de filiados é o PCdoB com 1.951 inscritos. Depois vem o PT, que tem 1.538 filiados. O terceiro partido com mais filiados é o PDT com 1.387.

Depois vêm os partidos de centro MDB e PSDB.

Bolsonaristas abaixo do centro e da esquerda.

Os dois partidos mais bolsonaristas do Estado estão mal representados nas filiações na cidade. Campeão de votos e de vereadores eleitos em 2024, o PL do ‘Capitão’ tem apenas 793 filiados, quase metade do angariado pelos petistas. Já o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas e do suplente de deputado estadual Ricardo Molina tem 485 filiados.

Partidos de extrema esquerda e de direita liberal também vão muito mal. A UP (Unidade Popular) tem apenas 4 filiados. O Novo tem apenas 103 filiados e o PSol está colado com 99 membros.

Esquerda forte na Câmara até 2020.

Até 2020, PT e PCdoB tinham representatividade maior na Câmara. Somados, os dois partidos chegaram a ter 5 vereadores. Com o PDT, o número subia para 7, quase metade dos vereadores. Hoje o PDT tem 2 vereadores e o PT apenas uma.

AGIR 75 0,52% AVANTE 124 0,85% CIDADANIA 653 4,49% DC 123 0,85% MDB 1.442 9,91% MOBILIZA 87 0,60% NOVO 103 0,71% PCB 24 0,16% PCDOB 1.951 13,40% PCO 2 0,01% PDT 1.387 9,53% PL 793 5,45% PMB 12 0,08% PODE 666 4,58% PP 325 2,23% PRD 1.007 6,92% PRTB 29 0,20% PSB 400 2,75% PSD 281 1,93% PSDB 1.288 8,85% PSOL 99 0,68% PT 1.538 10,57% PV 437 3,00% REDE 49 0,34% REPUBLICANOS 485 3,33% SOLIDARIEDADE 471 3,24% UNIÃO 700 4,81% UP 4 0,03%

