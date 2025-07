Estacionamento do Mercadão ganhará novo mural

Estacionamento do Mercadão de Americana ganhará novo mural durante evento cultural gratuito

Leia + sobre Famosos, artes e música

Americana receberá um mural artístico inédito em homenagem aos seus 150 anos de história. A proposta faz parte do projeto “Janelas para Arte – Especial 150 anos”, idealizado e produzido pela N9VE art&arq, que reunirá oito artistas da cidade em uma criação coletiva no coração do município.

A atividade integra a programação do evento cultural “Janela”, realizado neste sábado (5) no estacionamento do Mercado Municipal “Luiza Padovani”, das 14h às 23h, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Comunicação e Tecnologia da Informação e de Cultura e Turismo.

O mural, com cerca de 36 metros de extensão, será instalado no estacionamento ao lado do Mercadão, em um ponto estratégico e de grande circulação, e trará diferentes visões sobre a identidade, a memória e o cotidiano de Americana.

Cada artista participará com seu estilo próprio, criando uma obra única que mistura grafite, ilustração e pintura mural. Os artistas convidados são Julia Fioretti, Renan Vida Torta, Renan Trusta, Luis Trevisani (Magoo), Marília Marton, Bruno Tavares A.O. (Dos Neon), Rafael Seleghini (Xerox) e Erico Tereran.

A proposta busca valorizar a produção artística local, revitalizar o espaço urbano e celebrar o aniversário da cidade com arte, diversidade e participação coletiva.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destacou o potencial cultural e turístico do Mercado Municipal, que em 2023 ganhou o Mural Americana 148 e, no ano passado, recebeu uma série de intervenções, quando completou 65 anos de atividades.

“A administração Chico Sardelli sabe o carinho de Americana com o Mercado Municipal e as ações no prédio e em seu entorno respeitaram esse sentimento. A revitalização devolveu ao Mercadão as cores originais do prédio e deixou o espaço ainda mais atraente e funcional para comerciantes e visitantes”, disse.

O secretário de Comunicação e Tecnologia da Inovação, Leon Botão, detalhou as ações. “Nós já levamos mais vida para esta região com o mural ‘Americana 148’, feito pelo coletivo SHN em 2023, e agora Americana recebe esse presente de outro grupo de artistas, que trará uma homenagem aos 150 anos da cidade em outra parte do estacionamento do Mercadão Municipal”.

“Sabemos a força que tem uma intervenção cultural como essa, que leva um colorido diferente ao local, atrai as pessoas para visitarem o mural e também para frequentarem o Mercadão. Agradecemos e parabenizamos os artistas por essa iniciativa. Enquanto Secretaria de Comunicação, ficamos muito contentes porque sabemos que essa intervenção artística vai reverberar a cidade de Americana por meio das redes sociais dos visitantes e da valorização de um ponto importante da nossa cidade”, declarou o secretário Leon Botão.

A pintura do mural acontece durante a 2ª edição do Janela, que levará para o estacionamento do Mercado Municipal cinco poetas e cinco DJs, em uma programação artística diversificada. O evento organizado pelo coletivo cultural Janela 019 se propõe a ocupar o centro da cidade com expressões artísticas de diferentes linguagens: arte urbana, música, poesia, skate, tatuagem, performance e outras atrações, proporcionando conexão entre artistas independentes da região e o público.

Confira a programação completa:

Música

Abertura do evento

14h – 15h – Abertura

Manifesto: João Teodoro

15h – 16h30 – Alana

Performance: Duda

Poeta: Leo Lauer

16h30 – 18h- Hiaga

Poeta: Menino Caio

18h – 19h30 – Dan

Poeta: Matteo (poetraste)

19h30 – 21h30- Rithalina

Performance: Duda

Poeta: Xinelo

21h30 – 23h00 – Irmã Victoria

Performance: Mabel

Circo

15h30 – Larissa (tecido acrobático)

16h – Malu (lira acrobática)

16h40 – Lara (contorcionismo)

17h – Marcus (mágico)

17h30 – Duda e Lara (poses acrobáticas)

18h – Igor (malabares)

18h30 – Duda (tecido)

19h – Life circo Piracicaba (pirâmide humana)

19h40 – Lari (pirofagia)

20h – Duda (pole dance aéreo)

20h30 – Malu (tecido)

21h – Igor (pirofagia)

21h30 – Mabel

22h – Duda (lira)

22h30 – Gi (tecido)

22h40 – Marcelo (pirofagia)

Flash tattoo

A partir das 16h

_Ph cucatti

_Cat ink

Game of skate by loyal skateboard

A partir das 16h

Feira artística

A partir das 14h

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP