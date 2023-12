Estado de São Paulo registra queda no número de inadimplentes, aponta Serasa

O número de pessoas em situação de inadimplência no Estado de São Paulo diminuiu em novembro em relação ao mês anterior, caindo de 46,41% para 46,24%. Foi uma redução de 50.218 mil, totalizando 16.927.445 milhões de inadimplentes no Estado. O dado é da edição mais recente do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, que reúne informações de novembro.

O valor total das dívidas no Estado é de mais de R$ 99,8 bilhões, uma média de R$ 5,9 mil por inadimplente. A maior parte delas é referente a pendências com Utilities (contas de gás, água e luz), com 30,10%. Em seguida, aparecem segmentos como Bancos e Cartões (28,95%) e Financeiras (18,68%).

Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes de São Paulo têm entre 41 a 60 anos (36,3%), seguidos pela população entre 26 e 40 anos (34,7%) e por pessoas com mais de 60 anos (17,9%).

O resultado nacional vai na contramão do cenário observado em Minas Gerais. 71,81 milhões de consumidores do país (43,82% da população) fecharam o mês de novembro com pendências financeiras – redução de 143,5 mil pessoas (0,12%) em relação a outubro.

É válido destacar que a Serasa conta com uma série de programas desenvolvidos com o intuito de contribuir para a queda da inadimplência. No início do mês, por exemplo, a empresa lançou a Fase 2 do Feirão Serasa Limpa Nome. Nela, 600 companhias parceiras oferecem descontos especiais para que os consumidores quitem suas dívidas até 22 de dezembro.

