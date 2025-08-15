O vereador Leco Soares (Podemos) reuniu-se nesta quinta-feira (14) com o prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o chefe de gabinete Franco Saedelli e o secretário municipal de Esportes, Márcio Leal, para discutir o processo de doação ao município da área onde está localizado o Centro Cívico “Milton Fenley Azenha”, atualmente de propriedade do governo do estado.

Durante o encontro, Leco apresentou ao prefeito o ofício enviado pela secretaria estadual de Governo e Relações Institucionais em resposta a uma moção de apelo de sua autoria que solicitou a doação da área ao município. No documento, assinado pelo subsecretário de Gestão Corporativa Marcelo Hideki Nanya, o governo do estado afirma não se opor à doação da área, “tendo em vista que o município de Americana vem administrando e zelando pelo imóvel de forma satisfatória”, aponta.

Documentos

Segundo o documento, para que a doação seja efetivada a prefeitura municipal deverá apresentar uma série de documentos, incluindo um ofício assinado pelo prefeito justificando o interesse público na doação e a cópia de lei municipal que autorize o recebimento do imóvel por parte da prefeitura. Serão necessários também a aprovação do Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo e autorização expressa do governador Tarcísio de Freitas.

“Por intermédio da moção estamos conseguindo que a área retorne para o município, pois houve um interesse do governo do Estado em abrir a oportunidade de doar os 31.445 m² para Americana. O prefeito Chico Sardelli disse que irá enviar a documentação necessária ao Estado para concretizar a doação”, comentou Leco Soares.