Reunião realizada nesta quarta-feira (4) entre vereadores, representantes da empresa Estapar e a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste (ACISB) resultou em avanços nas discussões sobre o funcionamento da Zona Azul no município.

Diante das queixas de comerciantes e motoristas, que relataram dificuldade com a ausência da notificação impressa referente à tolerância de 15 minutos, a empresa se comprometeu a retomar temporariamente a emissão do aviso nos veículos.

TAC com Estapar

Durante o encontro, também ficou definido que a Estapar deverá apresentar, ainda em junho, um plano de divulgação com as regras atualizadas do estacionamento rotativo. A empresa ainda se comprometeu a estudar a criação de um ponto fixo de atendimento mais próximo do centro comercial, já que a central atual está localizada em uma área distante da região central.

A vereadora Esther Moraes (PV), que participou da reunião, também protocolou um requerimento com pedidos formais de informação à Prefeitura. No documento, ela cobra dados sobre a quantidade de multas aplicadas nos últimos três meses, a arrecadação da empresa, o motivo da retirada das notificações impressas e as garantias oferecidas aos usuários quanto ao direito de defesa.

Esther questiona ainda se a Prefeitura notificou a empresa por descumprimento contratual e se há previsão de aplicação de penalidades, como a multa de 2% prevista no contrato de concessão. O requerimento também solicita o link público do contrato 259/2013, que rege o serviço de estacionamento rotativo em Santa Bárbara d’Oeste.

Além da vereadora Esther Moraes, a reunião entre representantes da Estapar e da ACISB também contou com a participação do vereador Paulo Monaro.

