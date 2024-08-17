Este ano 404 querem ser vereador em Sumaré
|Nome Urna
|Coligação
|Partido
|JOCASTA
|MOBILIZA
|33150
|ADELSON QUALHADA
|SOLIDARIEDADE
|77567
|ADEMIR AMARAL
|PODE
|20123
|ADRIANA ALMEIDA
|PODE
|20022
|ADRIANA BELO
|DC
|27555
|ADRIANA TALENTO’S
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18888
|ADRIANO ALVES
|PRTB
|28999
|AILTON DA PADARIA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13580
|AILTON DA SAÚDE
|PSD
|55655
|ALAN LEAL
|PRD
|25678
|ALEMÃO DA AGROPECUÁRIA
|MDB
|15111
|ALEXANDRE DO TRANSPORTE
|PSD
|55444
|ALEXANDRE MULLER
|PP
|11133
|ALICE NELUZA
|PODE
|20258
|ALINE LEMES
|SOLIDARIEDADE
|77800
|ALLAN SANGALLI
|PSB
|40355
|ALVARENGA PARA TODOS
|PSD
|55178
|AMANDA DERELIM
|PDT
|12241
|AMANDA MATEUS
|PP
|11418
|ANA CAROLINA DIAS
|AVANTE
|70000
|ANDERSON RAMASI
|MDB
|15015
|ANDERSON TRINDADE
|MDB
|15017
|ANDRÉ BOLSONARO
|PL
|22000
|ANDRÉ LUÍS
|PRTB
|28280
|ANDRÉ SANTOS
|MDB
|15222
|ANDREA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50050
|ANDREA UCHOA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13657
|ANGELA PRODUTO DE LIMPEZA
|MDB
|15888
|ANTONIO BRANDO CEARA
|DC
|27120
|ARAUJO POLICIAL
|PRTB
|28190
|ARLENE DA BANCA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18123
|ARTHUR DA VAN
|PRD
|25014
|BALAU
|PSD
|55456
|BARBA ELETRICISTA DO PARAÍSO
|PRD
|25005
|BETO GAGO
|DC
|27613
|BIA DADA
|PRD
|25888
|BILL DO SAMU
|REPUBLICANOS
|10192
|BISPO CACHORRÃO
|AVANTE
|70777
|BLACK
|SOLIDARIEDADE
|77019
|BOLINHA DO LAVA JATO
|PRD
|25123
|BRAVO ZANATELI
|PMB
|35111
|BRUNO CREMA VETERINÁRIO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23777
|BUCHA
|PRD
|25171
|CAMILY
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|65500
|CAPIVARA
|AGIR
|36063
|CARLA CRISTINA
|PL
|22019
|CARLINHOS DA RECICLAGEM
|PDT
|12200
|CARON
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23333
|CEARÁ
|PDT
|12345
|CELSO SOUZA DA AUTO ESCOLA
|REPUBLICANOS
|10852
|CEZÃO DA FARMÁCIA
|PP
|11011
|CHEFF ELIZEU
|PP
|11888
|CHICÃO ARAÚJO
|REPUBLICANOS
|10019
|CHICÃO DO POVO
|REPUBLICANOS
|10123
|CHIQUINHO POLITIZADOR
|PODE
|20000
|CIBELE SANCHES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13333
|CINTHIA DA SAÚDE
|PSD
|55888
|CINTHIA LIMA
|PRTB
|28444
|CLARINA DA FÁRMACIA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23069
|CLÁUDIO SINDICO
|PSB
|40640
|CLEITON MOTOBOY
|DC
|27123
|CLOVIS MARQUES
|PDT
|12122
|COELHO
|PMB
|35024
|COLORIDO
|PDT
|12335
|CONSTANTINO
|AGIR
|36450
|CORONEL VERA CRUZ
|REPUBLICANOS
|10190
|CRIS SOUZA
|PSD
|55999
|CRISTIAN AUTISMO
|AGIR
|36111
|CRISTIANO DE MADUREIRA
|MDB
|15444
|CRISTIANO MELO
|PP
|11987
|CRISTINA MACHADO
|PSD
|55222
|DAIA TIA DO DOCE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|43777
|DAMASCENO
|PRD
|25070
|DANI SOUSA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50999
|DANIELE FRANÇA
|SOLIDARIEDADE
|77700
|DARIO REPLANTAR
|MDB
|15777
|DAVI DO EMPREGO
|AGIR
|36123
|DENGA
|PSD
|55323
|DENISE BARJA DA SAÚDE
|REPUBLICANOS
|10200
|DHEYCE COSTA
|UNIÃO
|44238
|DI GUIRALDELLI
|REPUBLICANOS
|10007
|DIANA DA FRUTA
|PMB
|35004
|DIDI DO GÁS
|PMB
|35220
|DIEGO CARVALHO
|DC
|27333
|DILL DO BAR
|REPUBLICANOS
|10127
|DIMAS GÁS
|PDT
|12030
|DINEI DA FARMÁCIA
|PP
|11456
|DINEI MONTANHEIRO
|PL
|22444
|DINHA BAZANI
|SOLIDARIEDADE
|77555
|DINHO DO CAVALO
|SOLIDARIEDADE
|77012
|DIÓGENES JUNIOR
|PODE
|20999
|DIOGO DO POSTINHO PICERNO
|DC
|27027
|DOMINGOS NETO
|PL
|22022
|DONA FÁTIMA
|MOBILIZA
|33777
|DONA FRAN
|UNIÃO
|44077
|DONA VAL VILA OPERÁRIA
|UNIÃO
|44555
|DORALICE PIETRUCHALEK
|AGIR
|36444
|DORINHA VERAS
|PMB
|35600
|DOUGLAS DA HABITAÇÃO
|PP
|11123
|DOUGLAS DOMICIANO
|PODE
|20020
|DOUTORA CATARINA
|AGIR
|36500
|DR ALEXANDRE CECILIO
|PP
|11345
|DR ANDERSON POSTO
|PSD
|55777
|DR MATHEUS
|PP
|11000
|DR REGIS COSTA DA CAUSA ANIMAL
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45123
|DR SERGIO ROSA
|PP
|11111
|DRA DAIANA TEIXEIRA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13111
|DRA SELMA
|PODE
|20888
|DRA. ANE SANTANA
|PRD
|25222
|DRA. KARLYNE ZANELLA
|PRD
|25010
|DUDU LIMA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23523
|EDENILSON NIL DA FEIRA
|PRD
|25125
|EDILSON HORN
|MOBILIZA
|33145
|EDINÉIA DA CAUSA ANIMAL
|AGIR
|36350
|EDINHO DO SOMA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13131
|EDMARIO BRAZ FÉ E CORAGEM
|MDB
|15456
|EDMILSON
|MDB
|15100
|EDNA DO POSTO
|PP
|11321
|EDNA FIRMINA
|AGIR
|36300
|EDNA RODRIGUES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13310
|EDSON COSME
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23233
|EDSON DAS MESAS
|AGIR
|36000
|EDSON FOTOGRAFO
|PDT
|12159
|EDVALDO CABELLO
|PRTB
|28222
|ELAINE CRISTINA
|DC
|27700
|ELIAS CARDOZO
|DC
|27001
|ÉLIDA RAGUZA
|PL
|22600
|EUCLIDES
|SOLIDARIEDADE
|77000
|EVERTON JUNIO
|PRD
|25051
|FABIANO ASSIS
|PODE
|20121
|FABINHO
|PSD
|55333
|FABINHO NEGO LOVE
|UNIÃO
|44999
|FABIO DO POSTINHO
|PMB
|35123
|FABIO SÍNDICO
|AGIR
|36001
|FABIO VIDRACEIRO
|AGIR
|36999
|FERNANDA AMARAL
|MOBILIZA
|33240
|FERNANDO ARQUITETO
|MOBILIZA
|33001
|FERNANDO DO POSTO
|PSD
|55510
|FERNANDO TELIS PINGUIM
|PDT
|12580
|FERNANDO VILLA’S
|PRD
|25555
|FERREIRA
|MOBILIZA
|33222
|FERRUGEM
|MDB
|15666
|FLÁVIA DAMASCENO
|MDB
|15500
|GABRIEL BERTOCHI
|PODE
|20012
|GASPARZINHO MORETI
|PP
|11124
|GAUCHO
|AGIR
|36600
|GCM CARVALHO
|PRD
|25025
|GELSON PEREIRA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23300
|GENIVAL BORGES
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18540
|GEOVANNO DO MATÃO
|SOLIDARIEDADE
|77710
|GERALDA MAGALHÃES
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23556
|GERALDO ENFERMEIRO
|MDB
|15789
|GERALDO MEDEIROS
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13645
|GI BRONZE
|PRTB
|28191
|GILSON CAVERNA
|PSB
|40123
|GILSON JUNIOR
|UNIÃO
|44044
|GILVAN PAULO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18118
|GIOVANI
|PP
|11234
|GISELI DOMINGOS
|MDB
|15345
|GLÓRIA GUT
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18239
|GORDÃO VERDUREIRO
|PRD
|25191
|GRAÇA PEREGRINO
|PDT
|12234
|GRILO SORVETEIRO
|AGIR
|36456
|HÉLIO SILVA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23456
|HEMERSON CASSIANO
|PODE
|20555
|HENRIQUE
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45678
|IGOR BRITO
|MDB
|15001
|IGOR COLTRO
|PRTB
|28088
|INACIA DO PET SHOP MACHADO
|PRD
|25122
|IRACI BAIXINHA DA VAN
|PRD
|25999
|IRMÃ NÉIA
|UNIÃO
|44744
|IRMÃ ROSE
|PSD
|55656
|ISABEL DO POSTINHO
|PSB
|40444
|ISABELA FERREIRA
|PRTB
|28789
|ISAQUE DO PARAÍSO
|PRD
|25050
|ISMAEL PINTOR
|PMB
|35045
|IZAIAS NEGUINHO
|MOBILIZA
|33333
|JEFERSON OLIVEIRA
|PL
|22777
|JÔ MELHOR IDADE
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18465
|JOÃO DO DALBEN
|PP
|11229
|JOAO MAIORAL JOÃO DA FARMACIA
|PDT
|12123
|JOB CAMARGO
|PSD
|55077
|JOBSON PIERRI
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13601
|JOEL
|PSD
|55555
|JONAS BRITO
|AGIR
|36789
|JONATAS SONATA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18178
|JORGE SOUZA
|DC
|27777
|JORGINHO EMPORIO
|PRTB
|28007
|JOSÉ MARIA VIDRACEIRO
|PL
|22567
|JOSE MORENO
|PODE
|20700
|JOSÉ SOUSA
|SOLIDARIEDADE
|77123
|JOSÉ SOUZA DA ASSOCIAÇÃO
|PMB
|35773
|JOYCE CABELEIREIRA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13313
|JUGEICK
|PRD
|25789
|JULIA ZEQUIN
|PP
|11975
|JULIANA ROSA
|PL
|22123
|JULIO DA AUTOESCOLA VENEZA
|PMB
|35888
|JUNINHO VALLE
|PMB
|35555
|JUSSARA
|PSB
|40540
|KATIA TORRES
|PSB
|40555
|KELLY DO VILLA FLORA
|UNIÃO
|44444
|LENA DO VAREJÃO
|AGIR
|36222
|LENI MORENO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23033
|LEO POLICARPO
|UNIÃO
|44111
|LEO SOUZA WONDER SHOW
|SOLIDARIEDADE
|77335
|LETÍCIA QUENIS
|MOBILIZA
|33133
|LILIAN BARIJAN
|PP
|11555
|LINO BISPO
|UNIÃO
|44022
|LU GIUNCO
|PDT
|12789
|LU MOREIRA
|PMB
|35777
|LUCAS AGOSTINHO
|UNIÃO
|44123
|LUCAS DA INTERNET
|REPUBLICANOS
|10011
|LUCIANA FRANCO
|PDT
|12456
|LUCIMARA SILVA
|DC
|27222
|LUIS DAVI
|UNIÃO
|44566
|LUIS SERRALHEIRO
|AGIR
|36555
|LUIZ PEIXEIRO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|43333
|LUIZÃO DA LOCAÇÃO DE MESA
|PRD
|25625
|LUMA DA ÓTICA
|REPUBLICANOS
|10300
|MABEL
|MDB
|15130
|MAGDA SILVA
|SOLIDARIEDADE
|77678
|MAGNO TEODORO
|PODE
|20111
|MAIKINHO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18456
|MALU LOPES
|AGIR
|36888
|MANGUEIRA MOTORISTA
|PSB
|40222
|MANOEL DA RECICLAGEM
|PODE
|20055
|MARABÁ ANTENISTA
|UNIÃO
|44121
|MARCÃO QUEBRA GALHO
|AGIR
|36333
|MARCELO BELO
|PODE
|20200
|MARCELO DA AGROPECUÁRIA
|PMB
|35300
|MARCELO MECANICO
|PODE
|20201
|MARCIA SANTOS
|PMB
|35008
|MÁRCIA SEBASTIÃO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18121
|MÁRCIA VALÉRIA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50033
|MARCIO BRIANES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|65555
|MARCIO KAZA DAZ KOIZAZ
|PMB
|35000
|MÁRCIO MAVERICK
|UNIÃO
|44200
|MARCIO ZAMPOLI
|PRTB
|28555
|MARCOS DE PAULA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23789
|MARCOS GILBERTO
|SOLIDARIEDADE
|77643
|MARGARETH DA REGIONAL
|PDT
|12013
|MARIA CONSOLAÇÃO
|PODE
|20315
|MARIA DAS NEVES
|REPUBLICANOS
|10023
|MARIA GIOLO
|MOBILIZA
|33206
|MARIA REGINA ROSA
|SOLIDARIEDADE
|77015
|MARQUINHO DO SALERNO
|PMB
|35444
|MARTA CASA DAS ERVAS
|PL
|22122
|MARY
|SOLIDARIEDADE
|77140
|MAURICIO LUCIANO
|PRTB
|28790
|MAURICIO ROCHA
|PL
|22888
|MC MALU
|PMB
|35013
|MEIRE SATLER
|MDB
|15123
|MESTRE MACIEL
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18333
|MILTON CAMILO
|MOBILIZA
|33555
|MINEIRO DA AUTO PEÇAS RIBEIRO
|SOLIDARIEDADE
|77789
|MOISES ISIDORO
|MOBILIZA
|33833
|MURA
|PP
|11001
|NATAN
|PRTB
|28456
|NATHALIA MENUZZO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23623
|NEI PROPAGANDA
|PODE
|20444
|NÉIA MELLO
|PL
|22200
|NELSON DO LANCHE
|MOBILIZA
|33111
|NEU FERREIRA
|PP
|11223
|NEUMA DO KARATÊ
|PDT
|12723
|NEUSA ROSSIQUE
|PMB
|35500
|NEY DO GÁS
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|43000
|NILTON KYOMEN JAPONÊS
|REPUBLICANOS
|10001
|NIRALDO
|PDT
|12110
|PACHECO
|PSB
|40456
|PADEIRINHO
|PSB
|40099
|PAPAGAIO
|SOLIDARIEDADE
|77100
|PARDAL DA AGUA
|AGIR
|36036
|PASTOR LUIS
|AGIR
|36777
|PASTORA VERA
|MDB
|15150
|PATRÍCIA PROTETORA DE ANIMAIS
|PP
|11777
|PAULA ROBERTA
|PRTB
|28282
|PAULO COBRA
|PRTB
|28777
|PEDRINA MESSIAS
|PL
|22800
|PEREIRINHA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23690
|PITTY ESPETINHO
|PODE
|20122
|PM PEREIRA
|PL
|22190
|PONEY
|PSB
|40024
|PRICILA NUNES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13163
|PRISCILA HOLANDA
|PSD
|55678
|PRISCILA PROTETORA
|UNIÃO
|44677
|PROF EDINHO
|REPUBLICANOS
|10777
|PROF MARCOS COELHO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23123
|PROF ROBERTO POLLE
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50789
|PROF. CONRADO
|PSB
|40333
|PROF. DAVI
|UNIÃO
|44222
|PROF. FRANCISCO DO TRANSPORTE
|AVANTE
|70007
|PROF. LUIS EDUARDO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13019
|PROF. MANOEL
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13456
|PROF. MARQUINHO
|PSB
|40000
|PROF. ME DOUGLAS BRASIL
|PDT
|12000
|PROFESSOR EDSON
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18789
|PROFESSOR EMERSON
|PMB
|35222
|PROFESSOR GILBERTO
|PSD
|55000
|PROFESSOR MARCIO ARAUJO
|PSD
|55100
|PROFESSOR SÉRGIO
|PRTB
|28288
|PROFESSORA GLEICE SOUZA
|PSB
|40888
|PROFESSORA REJANE
|PSD
|55123
|PROFESSORA SULA
|MDB
|15048
|RAI DO PARAÍSO
|REPUBLICANOS
|10610
|RALFIM DO SALGADO
|REPUBLICANOS
|10800
|RANGEL BRUXO
|PL
|22224
|REINALDO DENTINHO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13283
|RENATO AMIZADE
|MOBILIZA
|33456
|RENATO MARINHO
|PSB
|40130
|RENATO ZENI
|PSD
|55700
|RICARDINHO
|PL
|22999
|RICARDINHO LIMA
|PP
|11077
|RICARDO DA PAPELARIA NOTA DEZ
|PL
|22010
|RICARDO FRANÇA
|UNIÃO
|44400
|RITA DOS OVOS
|PDT
|12202
|ROBERTO MIANO
|PODE
|20500
|RODNEY ENFERMEIRO
|PRD
|25255
|RODRIGO DIGAO
|UNIÃO
|44777
|RODRIGO DORIVAL GOMES
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23999
|RODRIGO GOMES
|UNIÃO
|44321
|RODRIGO SILVA
|PODE
|20789
|RODRIGO WORD SUPLEMENTOS
|PSD
|55233
|ROGERINHO BAIXINHO
|PDT
|12321
|ROGÉRIO BORGES
|PRTB
|28100
|ROMÃO
|MOBILIZA
|33010
|RONALDO RONY
|PRTB
|28173
|ROSA RODRIGUES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13013
|ROSANA JESUS
|PDT
|12555
|ROSÁRIA VIDIRI
|PMB
|35001
|ROSE DA ÁREA CURA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45000
|RUBENS CHAMPAM
|PL
|22222
|RUBENS MARQUES
|MOBILIZA
|33371
|RUBENS MECÂNICO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50123
|RUBINHO DA PIRUA
|PMB
|35035
|RUDINEI LOBO
|PSB
|40345
|RUFINO LEITE DIVULGAÇÕES
|MDB
|15000
|RUIZÃO
|PSB
|40600
|RUTH PAIVA
|AVANTE
|70404
|SAMUEL BURGUERS
|REPUBLICANOS
|10111
|SAMUEL DA GUARDA
|MDB
|15333
|SANDOMAR COLCHÕES
|AVANTE
|70999
|SANDRA BARRIQUELO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23111
|SANDY VAUGHAN
|PRTB
|28000
|SEBASTIÃO FILHO
|REPUBLICANOS
|10733
|SELMA DO DÉCIO
|UNIÃO
|44007
|SENSEI MARCELO LEVADA
|MDB
|15234
|SERGIO POPULINA
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23222
|SHEILLA SOUZA
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|50300
|SHIRLEY DO POSTINHO IPIRANGA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13613
|SIDILENE DA REGIONAL
|PSD
|55111
|SILVIA OLIVEIRA
|PODE
|20222
|SIMONE OLIVEIRA
|PSB
|40313
|SIRINEU ARAÚJO
|PRTB
|28888
|SOL ANTUNES
|PRTB
|28534
|SUELI SEMENSSATTO
|PRD
|25100
|SUZANA NASCIMENTO
|PRD
|25111
|TAMIRES ASSISTENTE SOCIAL
|PRTB
|28123
|TÂNIA VETERINÁRIA
|PP
|11125
|TAVARES
|PL
|22789
|TENENTE DO SALERNO
|PODE
|20220
|TEREZINHA DE JESUS
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18999
|THALITA FEITOZA SANTOS
|PODE
|20456
|TIA ALICE
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45456
|TIA BRANCA
|AGIR
|36005
|TIA NEIS
|PDT
|12169
|TIAGO AGOSTINHO
|PL
|22100
|TIÃO CORREA DO POSTINHO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|45810
|TIGRÃO
|Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
|23000
|TIO RICARDO
|PMB
|35678
|TIOZINHO
|PMB
|35100
|TIRIRICA DE SUMARE
|AVANTE
|70123
|TONINHO
|SOLIDARIEDADE
|77333
|TONINHO CONSULIN
|PL
|22234
|TONINHO FRENTISTA
|PRTB
|28828
|ULISSES GOMES
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13258
|VAGNER BATORÉ
|MOBILIZA
|33888
|VAGNER SILVA
|PL
|22223
|VAL MORENA
|MOBILIZA
|33326
|VALDIR DE OLIVEIRA
|REPUBLICANOS
|10456
|VALMIR ANTUNES
|REPUBLICANOS
|10333
|VALTER
|SOLIDARIEDADE
|77456
|VALTER TENÓRIO
|PSD
|55234
|VANESSA CRISTINA
|PSB
|40231
|VANESSA VITARELI
|PL
|22007
|VICTORIA MAIA
|PSB
|40777
|VITINHO
|MOBILIZA
|33063
|VIVI ARAÚJO
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18014
|VIVIANA RUIVO
|REPUBLICANOS
|10000
|VIVIANE CURTIS
|PSB
|40111
|VIVIANE VETERINÁRIA
|MOBILIZA
|33151
|VIVIHANE PIRES
|REPUBLICANOS
|10100
|WAL ALVES
|Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
|18111
|WELINGTON DA FARMÁCIA
|MDB
|15555
|WELLINGTON SOUZA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|13123
|WESLEY DO BINGO
|PDT
|12069
|WESLEY FININHO
|MOBILIZA
|33369
|WILLIAM DO SOMA
|AGIR
|36666
|XODÓ
|UNIÃO
|44500
|ZELÃO CAMPOS
|REPUBLICANOS
|10355
|ZELÃO DO PQ ITÁLIA
|MOBILIZA
|33123
|ZEZINHO QUENTAL
|SOLIDARIEDADE
|77400
|ZILDA BOLSAS FILHA DO GALDINO
|PDT
|12369
|ZILDA MANHANI
|PP
|11444
|ZOINHO PERACINI CALHAS
|MOBILIZA
|33033
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