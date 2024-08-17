Este ano 404 querem ser vereador em Sumaré

 

Nome Urna Coligação Partido
JOCASTA MOBILIZA 33150
ADELSON QUALHADA SOLIDARIEDADE 77567
ADEMIR AMARAL PODE 20123
ADRIANA ALMEIDA PODE 20022
ADRIANA BELO DC 27555
ADRIANA TALENTO’S Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18888
ADRIANO ALVES PRTB 28999
AILTON DA PADARIA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13580
AILTON DA SAÚDE PSD 55655
ALAN LEAL PRD 25678
ALEMÃO DA AGROPECUÁRIA MDB 15111
ALEXANDRE DO TRANSPORTE PSD 55444
ALEXANDRE MULLER PP 11133
ALICE NELUZA PODE 20258
ALINE LEMES SOLIDARIEDADE 77800
ALLAN SANGALLI PSB 40355
ALVARENGA PARA TODOS PSD 55178
AMANDA DERELIM PDT 12241
AMANDA MATEUS PP 11418
ANA CAROLINA DIAS AVANTE 70000
ANDERSON RAMASI MDB 15015
ANDERSON TRINDADE MDB 15017
ANDRÉ BOLSONARO PL 22000
ANDRÉ LUÍS PRTB 28280
ANDRÉ SANTOS MDB 15222
ANDREA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50050
ANDREA UCHOA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13657
ANGELA PRODUTO DE LIMPEZA MDB 15888
ANTONIO BRANDO CEARA DC 27120
ARAUJO POLICIAL PRTB 28190
ARLENE DA BANCA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18123
ARTHUR DA VAN PRD 25014
BALAU PSD 55456
BARBA ELETRICISTA DO PARAÍSO PRD 25005
BETO GAGO DC 27613
BIA DADA PRD 25888
BILL DO SAMU REPUBLICANOS 10192
BISPO CACHORRÃO AVANTE 70777
BLACK SOLIDARIEDADE 77019
BOLINHA DO LAVA JATO PRD 25123
BRAVO ZANATELI PMB 35111
BRUNO CREMA VETERINÁRIO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23777
BUCHA PRD 25171
CAMILY Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 65500
CAPIVARA AGIR 36063
CARLA CRISTINA PL 22019
CARLINHOS DA RECICLAGEM PDT 12200
CARON Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23333
CEARÁ PDT 12345
CELSO SOUZA DA AUTO ESCOLA REPUBLICANOS 10852
CEZÃO DA FARMÁCIA PP 11011
CHEFF ELIZEU PP 11888
CHICÃO ARAÚJO REPUBLICANOS 10019
CHICÃO DO POVO REPUBLICANOS 10123
CHIQUINHO POLITIZADOR PODE 20000
CIBELE SANCHES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13333
CINTHIA DA SAÚDE PSD 55888
CINTHIA LIMA PRTB 28444
CLARINA DA FÁRMACIA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23069
CLÁUDIO SINDICO PSB 40640
CLEITON MOTOBOY DC 27123
CLOVIS MARQUES PDT 12122
COELHO PMB 35024
COLORIDO PDT 12335
CONSTANTINO AGIR 36450
CORONEL VERA CRUZ REPUBLICANOS 10190
CRIS SOUZA PSD 55999
CRISTIAN AUTISMO AGIR 36111
CRISTIANO DE MADUREIRA MDB 15444
CRISTIANO MELO PP 11987
CRISTINA MACHADO PSD 55222
DAIA TIA DO DOCE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 43777
DAMASCENO PRD 25070
DANI SOUSA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50999
DANIELE FRANÇA SOLIDARIEDADE 77700
DARIO REPLANTAR MDB 15777
DAVI DO EMPREGO AGIR 36123
DENGA PSD 55323
DENISE BARJA DA SAÚDE REPUBLICANOS 10200
DHEYCE COSTA UNIÃO 44238
DI GUIRALDELLI REPUBLICANOS 10007
DIANA DA FRUTA PMB 35004
DIDI DO GÁS PMB 35220
DIEGO CARVALHO DC 27333
DILL DO BAR REPUBLICANOS 10127
DIMAS GÁS PDT 12030
DINEI DA FARMÁCIA PP 11456
DINEI MONTANHEIRO PL 22444
DINHA BAZANI SOLIDARIEDADE 77555
DINHO DO CAVALO SOLIDARIEDADE 77012
DIÓGENES JUNIOR PODE 20999
DIOGO DO POSTINHO PICERNO DC 27027
DOMINGOS NETO PL 22022
DONA FÁTIMA MOBILIZA 33777
DONA FRAN UNIÃO 44077
DONA VAL VILA OPERÁRIA UNIÃO 44555
DORALICE PIETRUCHALEK AGIR 36444
DORINHA VERAS PMB 35600
DOUGLAS DA HABITAÇÃO PP 11123
DOUGLAS DOMICIANO PODE 20020
DOUTORA CATARINA AGIR 36500
DR ALEXANDRE CECILIO PP 11345
DR ANDERSON POSTO PSD 55777
DR MATHEUS PP 11000
DR REGIS COSTA DA CAUSA ANIMAL Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45123
DR SERGIO ROSA PP 11111
DRA DAIANA TEIXEIRA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13111
DRA SELMA PODE 20888
DRA. ANE SANTANA PRD 25222
DRA. KARLYNE ZANELLA PRD 25010
DUDU LIMA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23523
EDENILSON NIL DA FEIRA PRD 25125
EDILSON HORN MOBILIZA 33145
EDINÉIA DA CAUSA ANIMAL AGIR 36350
EDINHO DO SOMA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13131
EDMARIO BRAZ FÉ E CORAGEM MDB 15456
EDMILSON MDB 15100
EDNA DO POSTO PP 11321
EDNA FIRMINA AGIR 36300
EDNA RODRIGUES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13310
EDSON COSME Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23233
EDSON DAS MESAS AGIR 36000
EDSON FOTOGRAFO PDT 12159
EDVALDO CABELLO PRTB 28222
ELAINE CRISTINA DC 27700
ELIAS CARDOZO DC 27001
ÉLIDA RAGUZA PL 22600
EUCLIDES SOLIDARIEDADE 77000
EVERTON JUNIO PRD 25051
FABIANO ASSIS PODE 20121
FABINHO PSD 55333
FABINHO NEGO LOVE UNIÃO 44999
FABIO DO POSTINHO PMB 35123
FABIO SÍNDICO AGIR 36001
FABIO VIDRACEIRO AGIR 36999
FERNANDA AMARAL MOBILIZA 33240
FERNANDO ARQUITETO MOBILIZA 33001
FERNANDO DO POSTO PSD 55510
FERNANDO TELIS PINGUIM PDT 12580
FERNANDO VILLA’S PRD 25555
FERREIRA MOBILIZA 33222
FERRUGEM MDB 15666
FLÁVIA DAMASCENO MDB 15500
GABRIEL BERTOCHI PODE 20012
GASPARZINHO MORETI PP 11124
GAUCHO AGIR 36600
GCM CARVALHO PRD 25025
GELSON PEREIRA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23300
GENIVAL BORGES Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18540
GEOVANNO DO MATÃO SOLIDARIEDADE 77710
GERALDA MAGALHÃES Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23556
GERALDO ENFERMEIRO MDB 15789
GERALDO MEDEIROS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13645
GI BRONZE PRTB 28191
GILSON CAVERNA PSB 40123
GILSON JUNIOR UNIÃO 44044
GILVAN PAULO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18118
GIOVANI PP 11234
GISELI DOMINGOS MDB 15345
GLÓRIA GUT Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18239
GORDÃO VERDUREIRO PRD 25191
GRAÇA PEREGRINO PDT 12234
GRILO SORVETEIRO AGIR 36456
HÉLIO SILVA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23456
HEMERSON CASSIANO PODE 20555
HENRIQUE Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45678
IGOR BRITO MDB 15001
IGOR COLTRO PRTB 28088
INACIA DO PET SHOP MACHADO PRD 25122
IRACI BAIXINHA DA VAN PRD 25999
IRMÃ NÉIA UNIÃO 44744
IRMÃ ROSE PSD 55656
ISABEL DO POSTINHO PSB 40444
ISABELA FERREIRA PRTB 28789
ISAQUE DO PARAÍSO PRD 25050
ISMAEL PINTOR PMB 35045
IZAIAS NEGUINHO MOBILIZA 33333
JEFERSON OLIVEIRA PL 22777
JÔ MELHOR IDADE Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18465
JOÃO DO DALBEN PP 11229
JOAO MAIORAL JOÃO DA FARMACIA PDT 12123
JOB CAMARGO PSD 55077
JOBSON PIERRI Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13601
JOEL PSD 55555
JONAS BRITO AGIR 36789
JONATAS SONATA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18178
JORGE SOUZA DC 27777
JORGINHO EMPORIO PRTB 28007
JOSÉ MARIA VIDRACEIRO PL 22567
JOSE MORENO PODE 20700
JOSÉ SOUSA SOLIDARIEDADE 77123
JOSÉ SOUZA DA ASSOCIAÇÃO PMB 35773
JOYCE CABELEIREIRA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13313
JUGEICK PRD 25789
JULIA ZEQUIN PP 11975
JULIANA ROSA PL 22123
JULIO DA AUTOESCOLA VENEZA PMB 35888
JUNINHO VALLE PMB 35555
JUSSARA PSB 40540
KATIA TORRES PSB 40555
KELLY DO VILLA FLORA UNIÃO 44444
LENA DO VAREJÃO AGIR 36222
LENI MORENO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23033
LEO POLICARPO UNIÃO 44111
LEO SOUZA WONDER SHOW SOLIDARIEDADE 77335
LETÍCIA QUENIS MOBILIZA 33133
LILIAN BARIJAN PP 11555
LINO BISPO UNIÃO 44022
LU GIUNCO PDT 12789
LU MOREIRA PMB 35777
LUCAS AGOSTINHO UNIÃO 44123
LUCAS DA INTERNET REPUBLICANOS 10011
LUCIANA FRANCO PDT 12456
LUCIMARA SILVA DC 27222
LUIS DAVI UNIÃO 44566
LUIS SERRALHEIRO AGIR 36555
LUIZ PEIXEIRO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 43333
LUIZÃO DA LOCAÇÃO DE MESA PRD 25625
LUMA DA ÓTICA REPUBLICANOS 10300
MABEL MDB 15130
MAGDA SILVA SOLIDARIEDADE 77678
MAGNO TEODORO PODE 20111
MAIKINHO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18456
MALU LOPES AGIR 36888
MANGUEIRA MOTORISTA PSB 40222
MANOEL DA RECICLAGEM PODE 20055
MARABÁ ANTENISTA UNIÃO 44121
MARCÃO QUEBRA GALHO AGIR 36333
MARCELO BELO PODE 20200
MARCELO DA AGROPECUÁRIA PMB 35300
MARCELO MECANICO PODE 20201
MARCIA SANTOS PMB 35008
MÁRCIA SEBASTIÃO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18121
MÁRCIA VALÉRIA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50033
MARCIO BRIANES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 65555
MARCIO KAZA DAZ KOIZAZ PMB 35000
MÁRCIO MAVERICK UNIÃO 44200
MARCIO ZAMPOLI PRTB 28555
MARCOS DE PAULA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23789
MARCOS GILBERTO SOLIDARIEDADE 77643
MARGARETH DA REGIONAL PDT 12013
MARIA CONSOLAÇÃO PODE 20315
MARIA DAS NEVES REPUBLICANOS 10023
MARIA GIOLO MOBILIZA 33206
MARIA REGINA ROSA SOLIDARIEDADE 77015
MARQUINHO DO SALERNO PMB 35444
MARTA CASA DAS ERVAS PL 22122
MARY SOLIDARIEDADE 77140
MAURICIO LUCIANO PRTB 28790
MAURICIO ROCHA PL 22888
MC MALU PMB 35013
MEIRE SATLER MDB 15123
MESTRE MACIEL Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18333
MILTON CAMILO MOBILIZA 33555
MINEIRO DA AUTO PEÇAS RIBEIRO SOLIDARIEDADE 77789
MOISES ISIDORO MOBILIZA 33833
MURA PP 11001
NATAN PRTB 28456
NATHALIA MENUZZO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23623
NEI PROPAGANDA PODE 20444
NÉIA MELLO PL 22200
NELSON DO LANCHE MOBILIZA 33111
NEU FERREIRA PP 11223
NEUMA DO KARATÊ PDT 12723
NEUSA ROSSIQUE PMB 35500
NEY DO GÁS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 43000
NILTON KYOMEN JAPONÊS REPUBLICANOS 10001
NIRALDO PDT 12110
PACHECO PSB 40456
PADEIRINHO PSB 40099
PAPAGAIO SOLIDARIEDADE 77100
PARDAL DA AGUA AGIR 36036
PASTOR LUIS AGIR 36777
PASTORA VERA MDB 15150
PATRÍCIA PROTETORA DE ANIMAIS PP 11777
PAULA ROBERTA PRTB 28282
PAULO COBRA PRTB 28777
PEDRINA MESSIAS PL 22800
PEREIRINHA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23690
PITTY ESPETINHO PODE 20122
PM PEREIRA PL 22190
PONEY PSB 40024
PRICILA NUNES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13163
PRISCILA HOLANDA PSD 55678
PRISCILA PROTETORA UNIÃO 44677
PROF EDINHO REPUBLICANOS 10777
PROF MARCOS COELHO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23123
PROF ROBERTO POLLE Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50789
PROF. CONRADO PSB 40333
PROF. DAVI UNIÃO 44222
PROF. FRANCISCO DO TRANSPORTE AVANTE 70007
PROF. LUIS EDUARDO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13019
PROF. MANOEL Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13456
PROF. MARQUINHO PSB 40000
PROF. ME DOUGLAS BRASIL PDT 12000
PROFESSOR EDSON Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18789
PROFESSOR EMERSON PMB 35222
PROFESSOR GILBERTO PSD 55000
PROFESSOR MARCIO ARAUJO PSD 55100
PROFESSOR SÉRGIO PRTB 28288
PROFESSORA GLEICE SOUZA PSB 40888
PROFESSORA REJANE PSD 55123
PROFESSORA SULA MDB 15048
RAI DO PARAÍSO REPUBLICANOS 10610
RALFIM DO SALGADO REPUBLICANOS 10800
RANGEL BRUXO PL 22224
REINALDO DENTINHO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13283
RENATO AMIZADE MOBILIZA 33456
RENATO MARINHO PSB 40130
RENATO ZENI PSD 55700
RICARDINHO PL 22999
RICARDINHO LIMA PP 11077
RICARDO DA PAPELARIA NOTA DEZ PL 22010
RICARDO FRANÇA UNIÃO 44400
RITA DOS OVOS PDT 12202
ROBERTO MIANO PODE 20500
RODNEY ENFERMEIRO PRD 25255
RODRIGO DIGAO UNIÃO 44777
RODRIGO DORIVAL GOMES Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23999
RODRIGO GOMES UNIÃO 44321
RODRIGO SILVA PODE 20789
RODRIGO WORD SUPLEMENTOS PSD 55233
ROGERINHO BAIXINHO PDT 12321
ROGÉRIO BORGES PRTB 28100
ROMÃO MOBILIZA 33010
RONALDO RONY PRTB 28173
ROSA RODRIGUES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13013
ROSANA JESUS PDT 12555
ROSÁRIA VIDIRI PMB 35001
ROSE DA ÁREA CURA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45000
RUBENS CHAMPAM PL 22222
RUBENS MARQUES MOBILIZA 33371
RUBENS MECÂNICO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50123
RUBINHO DA PIRUA PMB 35035
RUDINEI LOBO PSB 40345
RUFINO LEITE DIVULGAÇÕES MDB 15000
RUIZÃO PSB 40600
RUTH PAIVA AVANTE 70404
SAMUEL BURGUERS REPUBLICANOS 10111
SAMUEL DA GUARDA MDB 15333
SANDOMAR COLCHÕES AVANTE 70999
SANDRA BARRIQUELO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23111
SANDY VAUGHAN PRTB 28000
SEBASTIÃO FILHO REPUBLICANOS 10733
SELMA DO DÉCIO UNIÃO 44007
SENSEI MARCELO LEVADA MDB 15234
SERGIO POPULINA Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23222
SHEILLA SOUZA Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 50300
SHIRLEY DO POSTINHO IPIRANGA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13613
SIDILENE DA REGIONAL PSD 55111
SILVIA OLIVEIRA PODE 20222
SIMONE OLIVEIRA PSB 40313
SIRINEU ARAÚJO PRTB 28888
SOL ANTUNES PRTB 28534
SUELI SEMENSSATTO PRD 25100
SUZANA NASCIMENTO PRD 25111
TAMIRES ASSISTENTE SOCIAL PRTB 28123
TÂNIA VETERINÁRIA PP 11125
TAVARES PL 22789
TENENTE DO SALERNO PODE 20220
TEREZINHA DE JESUS Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18999
THALITA FEITOZA SANTOS PODE 20456
TIA ALICE Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45456
TIA BRANCA AGIR 36005
TIA NEIS PDT 12169
TIAGO AGOSTINHO PL 22100
TIÃO CORREA DO POSTINHO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 45810
TIGRÃO Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) 23000
TIO RICARDO PMB 35678
TIOZINHO PMB 35100
TIRIRICA DE SUMARE AVANTE 70123
TONINHO SOLIDARIEDADE 77333
TONINHO CONSULIN PL 22234
TONINHO FRENTISTA PRTB 28828
ULISSES GOMES Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13258
VAGNER BATORÉ MOBILIZA 33888
VAGNER SILVA PL 22223
VAL MORENA MOBILIZA 33326
VALDIR DE OLIVEIRA REPUBLICANOS 10456
VALMIR ANTUNES REPUBLICANOS 10333
VALTER SOLIDARIEDADE 77456
VALTER TENÓRIO PSD 55234
VANESSA CRISTINA PSB 40231
VANESSA VITARELI PL 22007
VICTORIA MAIA PSB 40777
VITINHO MOBILIZA 33063
VIVI ARAÚJO Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18014
VIVIANA RUIVO REPUBLICANOS 10000
VIVIANE CURTIS PSB 40111
VIVIANE VETERINÁRIA MOBILIZA 33151
VIVIHANE PIRES REPUBLICANOS 10100
WAL ALVES Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) 18111
WELINGTON DA FARMÁCIA MDB 15555
WELLINGTON SOUZA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) 13123
WESLEY DO BINGO PDT 12069
WESLEY FININHO MOBILIZA 33369
WILLIAM DO SOMA AGIR 36666
XODÓ UNIÃO 44500
ZELÃO CAMPOS REPUBLICANOS 10355
ZELÃO DO PQ ITÁLIA MOBILIZA 33123
ZEZINHO QUENTAL SOLIDARIEDADE 77400
ZILDA BOLSAS FILHA DO GALDINO PDT 12369
ZILDA MANHANI PP 11444
ZOINHO PERACINI CALHAS MOBILIZA 33033

 

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