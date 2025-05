A vereadora Esther Moraes (PV), que está em Brasília com o grupo do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, anunciou que Santa Bárbara d’Oeste contará com mais um médico pelo Programa Mais Médicos. Com a nova adesão, o município passa a ter seis profissionais atuando pelo programa. O Governo Federal também abriu novo edital para a contratação de médicos, e os interessados já podem se inscrever.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (6) no Ministério das Relações Institucionais.

Durante a agenda, Esther entregou um ofício à ministra Gleisi Hoffmann solicitando a liberação de recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para investimentos em educação, esporte, infraestrutura e saúde.

Demandas de Esther

No Ministério da Saúde, foi recebida pelo ministro Alexandre Padilha, onde reiterou o pedido para a transformação dos prontos-socorros Dr. Edison Mano e Dr. Afonso Ramos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e solicitou recursos para média e alta complexidade.

Também foram protocolados pedidos para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) e de um consultório odontológico, este último inédito no município.

A vereadora ainda abordou a baixa cobertura vacinal na cidade. O governo confirmou a realização do Dia D da Vacinação contra a gripe no próximo dia 10.

A agenda segue nesta quarta-feira (7), com reuniões em outros ministérios e secretarias do Governo Federal.

