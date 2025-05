A vereadora Esther Moraes (PV) protocolou, nesta sexta-feira (16), requerimento na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste em que pede informações detalhadas ao Poder Executivo sobre as ações de combate às enchentes no bairro Jardim Conceição. A iniciativa é resultado de encontros da parlamentar com moradores da região, que têm enfrentado recorrentes alagamentos devido ao transbordamento do Ribeirão dos Toledos, com apoio de integrantes do Partido Verde e do coletivo de arquitetos Hurbanistas.

O requerimento questiona o cronograma de desassoreamento do ribeirão, a manutenção preventiva do córrego que passa sob o Jardim Conceição, a possibilidade de utilizar áreas livres como zonas de absorção de água, e a situação do piscinão localizado no bairro. Também indaga sobre a existência de fundos municipais para mitigação de emergências climáticas e apoio às famílias que perderam seus bens.

O requerimento também questiona se o Plano Diretor do município contempla planos específicos de drenagem, habitação e emergência climática, e se há estudos para isentar a população afetada do pagamento do IPTU.

A iniciativa da vereadora Esther Moraes reforça a importância de ações integradas entre o Poder Público e a sociedade civil para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e garantir a segurança e o bem-estar dos moradores de Santa Bárbara d’Oeste. “Este requerimento é fruto de um diálogo direto com os moradores do Jardim Conceição. Nosso objetivo é apresentar opções viáveis de combate a esses problemas, buscando soluções técnicas e sustentáveis”, afirmou a vereadora.