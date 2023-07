Esther pede Ponto Facultativo nos jogos da seleção

Vereadora propõe ponto facultativo em dias de jogos da Seleção Feminina

A vereadora Esther Moraes (PL) protocolou esta terça-feira (19), a Indicação 2196/2023, por meio da qual sugere que o Poder Executivo Municipal decrete ponto facultativo para os servidores municipais nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina. Ela destaca que o esporte é uma das maiores paixões do Brasil, para mulheres e homens. No entanto, no campo feminino, recebe pouca atenção e pouco investimento. Além da indicação, a parlamentar também pretende oficiar o presidente da Câmara, para que decrete ponto facultativo no Legislativo.

“O Brasil tem a cultura de se reunir para assistir a Seleção Masculina, porém pouco olha para a modalidade feminina”, explicou a parlamentar, ressaltando que o objetivo de decretar ponto facultativo é ampliar a visibilidade do público para o esporte. “Por muito tempo, a seleção de futebol feminina foi negligenciada das grandes transmissões televisivas em canal aberto, de modo que ainda não há o mesmo fervor nos torcedores brasileiros, em que pese sua importância e relevância”, explicou.

A parlamentar destaca que o governo federal já adotou ponto facultativo, assegurando que os funcionários que optarem por assistir as partidas poderão chegar até duas horas depois do término da partida. Ela lembra que essa alteração será opcional aos servidores e que as horas serão repostas posteriormente, conforme necessidade de cada setor. “Promover o ponto facultativo seria uma forma de fomentar a visibilidade para o futebol e a Copa do Mundo Feminina e ascender o mesmo movimento que tem na modalidade masculina”, concluiu.

JUCA se reúne com presidente do AEASBO utilidade pública da entidade

O vereador Juca Bortolucci (PV) esteve reunido, na manhã de hoje (19), com o presidente da AEASBO (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara d’Oeste), o engenheiro agrimensor José Carlos Teixeira. No encontro, eles conversaram a respeito do Projeto de Lei nº 249/2023, protocolado pelo parlamentar, que declara a utilidade pública municipal dessa entidade.

“Assim que a associação obtiver o título de utilidade pública, poderá firmar convênio com o Poder Público, visando à elaboração e à aprovação de projetos de regularização e cadastramento de imóveis residenciais para munícipes de baixa renda”, explicou Juca. Ele também destacou que a AEASBO pode oferecer esses serviços devido a convênio com o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura).

O presidente José Carlos Teixeira destacou que a associação é atuante no âmbito municipal e participa de conselhos como o COMUDE (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), CODEPASBO (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste) e COMTUR (Conselho Municipal de Turismo). Além disso, a entidade também participa da elaboração do Plano Diretor. Teixeira também destacou que a associação pode auxiliar o Município em ações de fiscalização, uma vez que tem prerrogativas nas áreas de engenharia civil, mecânica, agronômica e ambiental.

Ávila questiona Prefeitura sobre distribuição de aparelhos auditivos

O vereador Celso Ávila (PV) protocolou, nesta semana, requerimento de informações à Prefeitura a respeito da distribuição de aparelhos auditivos em Santa Bárbara d’Oeste. No documento, ele destaca a importância de a Administração mapear a demanda existente por esse tipo de atendimento no Município e de promover uma gestão eficaz, garantindo bem-estar à população.

No pedido de informações, o parlamentar pergunta o número de deficientes auditivos cadastrados pela Prefeitura, assim como a quantidade de aparelhos auditivos fornecidos ao Município pelo governo estadual. Ele também indaga o total de munícipes que já receberam esses equipamentos e qual a demanda atual registrada na Prefeitura que ainda precisa ser suprida.

