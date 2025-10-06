A vereadora Esther Moraes este reunida, nesta segunda-feira, com a deputada federal Tábata Amaral para tratar de demandas de Santa Bárbara d’Oeste. Durante a reunião, promovida em São Paulo, conversaram sobre projetos e programas que podem beneficiar diretamente a população da cidade e da região.

Entre os assuntos abordados, Esther Moraes reforçou a importância da destinação de recursos do programa Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público, pedindo que os repasses para o município e para a região sejam ampliados.

A vereadora também solicitou à deputada Tábata Amaral a destinação de recursos adicionais para as áreas de Saúde e Educação, com o objetivo de fortalecer serviços essenciais e atender às necessidades da população barbarense. “É fundamental garantir que os programas federais cheguem de forma efetiva à nossa cidade, beneficiando quem mais precisa. Continuaremos atuando para ampliar o apoio à saúde, à educação e ao bem-estar de Santa Bárbara d’Oeste”, destacou Esther Moraes.