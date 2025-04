A estreia do “Americana, Café e Viola”, evento itinerante preparado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está marcada para o dia 18 de maio (domingo), na Praça José Rampazzo, localizada à Rua das Figueiras, no Jardim São Paulo. O evento gratuito vai valorizar a tradicional cultura da moda de viola.

A programação, das 8h às 12h, inclui as apresentações da banda Modo Sertão e seu repertório com o melhor do modão e grandes clássicos dos anos 80, 90 e 2000, e da violeira e cantora Giovanna Viola. O evento vai percorrer espaços da cidade, proporcionando aos participantes a oportunidade de descobrir ou redescobrir diferentes paisagens de Americana.

A primeira edição acontece na Praça José Rampazzo, remodelada com nova concretagem do passeio público, revitalização do coreto, construção de rampas de acessibilidade e novo mobiliário urbano. A organização do evento é da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! Produções.

O prefeito em exercício, Odir Demarchi, comemorou os detalhes da programação. “O ‘Americana, Café & Viola’ valoriza a cultura tradicional, fortalece a identidade local e promove a integração entre as famílias americanenses graças ao seu caráter agregador em torno deste instrumento tão importante, que é a viola. Ao anunciar o calendário de grandes eventos de 2025, em que está o ‘Americana, Café e Viola’, o prefeito Chico Sardelli declarou ser um grande apreciador do gênero e com certeza vai curtir muito a programação preparada pela Secretaria de Cultura e Turismo”, disse.

“A viola é um instrumento emblemático da música caipira e raiz, carrega consigo histórias, tradições e sentimentos que conectam gerações e preservam a riqueza do nosso patrimônio imaterial e estamos muito otimistas com a realização do Americana, Café e Viola. Esperamos todos os fãs no evento, para esta celebração das nossas raízes culturais em harmonia com a natureza”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

SERVIÇO

Americana, Café & Viola!

Quando: 18 de maio (domingo)

Horário: das 8h às 12h

Onde: Praça José Rampazzo (Rua das Figueiras, Jardim São Paulo)

Entrada gratuita